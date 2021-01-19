Алаба летом перейдёт в «Реал». Стороны согласовали 4-летний контракт

«Реал» этим летом подпишет защитника «Баварии» и сборной Австрии Давида Алабу.
Согласно источнику, 28-летний футболист, который в июне станет свободным агентом, согласовал 4-летний контракт со «сливочными». В «Реале» Алаба будет получать около 11 млн евро в год. Отмечается, что игрок уже прошёл медобследование для мадридского клуба.
Ранее сообщалось об интересе к Алабе со стороны «Ливерпуля».
Может оно и к лучшему, если уже зимой всё согласуют, и потом полгода не будем читать журналистские "утки" о том куда же перейдёт Алаба...
Однако в тоже самое время не пойму, почему Перес жадничает для продления контракта с капитаном Рамосом?? Серхио, пока что лучший ЦЗ в команде, и альтернативы ему пока нет...
Может оно и к лучшему, если уже зимой всё согласуют, и потом полгода не будем читать журналистские "утки" о том куда же перейдёт Алаба...
Однако в тоже самое время не пойму, почему Перес жадничает для продления контракта с капитаном Рамосом?? Серхио, пока что лучший ЦЗ в команде, и альтернативы ему пока нет...