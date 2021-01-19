Алаба летом перейдёт в «Реал». Стороны согласовали 4-летний контракт

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сегодня, 02:26

«Реал» этим летом подпишет защитника «Баварии» и сборной Австрии .

Согласно источнику, 28-летний футболист, который в июне станет свободным агентом, согласовал 4-летний контракт со «сливочными». В «Реале» Алаба будет получать около 11 млн евро в год. Отмечается, что игрок уже прошёл медобследование для мадридского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Алабе со стороны «Ливерпуля».