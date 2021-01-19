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Алаба летом перейдёт в «Реал». Стороны согласовали 4-летний контракт

сегодня, 02:26

«Реал» этим летом подпишет защитника «Баварии» и сборной Австрии Давида Алабу.

Согласно источнику, 28-летний футболист, который в июне станет свободным агентом, согласовал 4-летний контракт со «сливочными». В «Реале» Алаба будет получать около 11 млн евро в год. Отмечается, что игрок уже прошёл медобследование для мадридского клуба.

Ранее сообщалось об интересе к Алабе со стороны «Ливерпуля».

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Gahi
Gahi
сегодня в 03:44
Давид Алаба с Баварией достиг всех высот  клубного футбола о чём только может мечтать молодой футболист, он 9 раз с командой становился чемпионом Германии, по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Германии, по 2 раза Лиги Чемпионов и Суперкубок УЕФА. Победитель Клубного Чемпионата Мира 2013 года, Алаба 6 раз становился Лучшим футболистом Австрии. Очень впечатляют результаты Давида в команде Баварии и если ещё учесть тот факт, что transfermarkt оценивает его в 65 млн евро то те условия контракта которые предлагает Реал Давиду они конечно выгодны как клубу, так и самому игроку, так как он переходит в Реал на правах свободного агента. Это усиление для Реала, а также и новый вызов для Алаба с новой командой добиться таких же больших высот в футболе, как это получилось у него с Баварией. Удачи
shlifen
shlifen
сегодня в 03:32
Для Реала хороший вариант (особенно если Перес надумал летом опять собирать галактикос). Да ещё и свободным агентом. Алаба выиграл с баварцами всё, и возможно просто ищет новый вызов (и огромную з.п. разумеется =))
Может оно и к лучшему, если уже зимой всё согласуют, и потом полгода не будем читать журналистские "утки" о том куда же перейдёт Алаба...
Однако в тоже самое время не пойму, почему Перес жадничает для продления контракта с капитаном Рамосом?? Серхио, пока что лучший ЦЗ в команде, и альтернативы ему пока нет...
амурец
амурец
сегодня в 02:34
это очень даже не плохо
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