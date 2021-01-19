ГлавнаяНовости

Голубев поделился ожиданиями от молодёжного чемпионата Европы

сегодня, 09:20

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев поделился мнением о выходе национальной команды на чемпионат Европы. Российская молодёжка впервые за восемь лет станет участником этого турнира.

Нельзя ли было выйти без валидола из группы? Наверное, можно было. Поляки нас минимально победили, а потом сербы помогли, обыграв их. На матч в Латвии настраивались как на суперфинал, зная, что Россия давно не пробивалась в финалы молодёжных турниров. Тренерам даже говорить ничего не надо было – все всё понимали. Слава богу, выиграли и с первого места вышли на Евро.

Дела ещё не закончились – они только начинаются. Теперь нужно хорошо проявить себя на чемпионате Европы.

Видел ли состав французской молодёжки? А мы по юношам с ними встречались – 2:2 сыграли. Не спорю, сильная сборная. То, что у них громкие имена, хорошо, без проблем. Играют не фамилии, а команды.

Голубев попадал в число номинантов на приз лучшему молодому игроку России 2020 года.

Все новости
Мостовой: «„Спартак“, на мой взгляд, полностью укомплектован»
Сегодня, 16:12 Комментарии1
Рассказов: «Буду рад, если Промес вернется в „Спартак“»
Сегодня, 15:53 Комментарии4
Боярский: «Коронавирус ни на Дзюбу, ни на Лунева не повлияет»
Сегодня, 14:23 Комментарии5
Боярский признался, что хотел бы видеть Кокорина в «Зените»
Сегодня, 14:19 Комментарии5
Тедеско – фанатам «Спартака»: «Я всё еще ваш тренер на 100% моего сердца»
Сегодня, 14:02 Комментарии14
Крамаренко рассказал байку о ЦСКА времён братьев Березуцких и Газзаева
Сегодня, 12:59 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:27
Самое главное это то, что наконец то попали на чемпионат . Теперь будет возможность сравнить уровень наших молодых дарований с лучшими европейскими игроками. Шансы у нас небольшие, но они все же есть. Гадать , как наши выступят, не вижу смысла. Ждем начало Евро, там все и увидим. Для молодых игроков - это будет хороший опыт.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:21
Будем надеяться на чудо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100