Мостовой: «Первая реакция на новость о возможном сокращении РПЛ — кошмар!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном сокращении российской Премьер-Лиги до 12 команд.

Первая моя реакция на эту новость — кошмар! Почему кошмар? У нас в стране 150 миллионов жителей, а чемпионат думают сократить до 12 команд — вы сами понимаете, что это за чемпионат получится. Не понимаю, как такое возможно, когда даже в странах с населением в 5 миллионов играют по 18 команд.

Я, конечно, понимаю причину этого возможного сокращения: у нас и так чуть ли не половина команд снимается. И так у многих клубов денег не было, а сейчас ещё хуже всё стало. Коронавирус очень серьёзный удар по финансам нанёс. Понятно, что можно и не до 12, а до 8 команд укоротить лигу, но дело не в этом даже. Просто я смотрю глобально на этот вопрос: для такой большой страны 12 команд — это уж слишком мало. Я, например, раньше хотел, чтобы у нас было 18 клубов. Повторюсь, есть страны, чьё население в десятки раз меньше России, но там по 18-20 команд,и ничего страшного: это та же Англия, та же Испания... Там есть клубы с бюджетами по 15 миллионов, и они на равных играют с мадридским «Реалом».

Но проблема не в этом. Сейчас много говорят о том, что у нас проблемы с финансированием, поэтому команды и снимаются. А где деньги-то? Как в стране с населением 150 миллионов, самой богатой нефтью и газом нет денег? Это очень важный вопрос. Где же деньги? Ясно, что с финансовыми проблемами 12 команд — это выход, но для нашей страны это смешно.