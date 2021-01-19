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Мостовой: «Первая реакция на новость о возможном сокращении РПЛ — кошмар!»

сегодня, 07:26

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном сокращении российской Премьер-Лиги до 12 команд.

Первая моя реакция на эту новость — кошмар! Почему кошмар? У нас в стране 150 миллионов жителей, а чемпионат думают сократить до 12 команд — вы сами понимаете, что это за чемпионат получится. Не понимаю, как такое возможно, когда даже в странах с населением в 5 миллионов играют по 18 команд.

Я, конечно, понимаю причину этого возможного сокращения: у нас и так чуть ли не половина команд снимается. И так у многих клубов денег не было, а сейчас ещё хуже всё стало. Коронавирус очень серьёзный удар по финансам нанёс. Понятно, что можно и не до 12, а до 8 команд укоротить лигу, но дело не в этом даже. Просто я смотрю глобально на этот вопрос: для такой большой страны 12 команд — это уж слишком мало. Я, например, раньше хотел, чтобы у нас было 18 клубов. Повторюсь, есть страны, чьё население в десятки раз меньше России, но там по 18-20 команд,и ничего страшного: это та же Англия, та же Испания... Там есть клубы с бюджетами по 15 миллионов, и они на равных играют с мадридским «Реалом».

Но проблема не в этом. Сейчас много говорят о том, что у нас проблемы с финансированием, поэтому команды и снимаются. А где деньги-то? Как в стране с населением 150 миллионов, самой богатой нефтью и газом нет денег? Это очень важный вопрос. Где же деньги? Ясно, что с финансовыми проблемами 12 команд — это выход, но для нашей страны это смешно.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 09:49
Царь в бешенстве... куда уходят деньги из казны???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:24
Саня молодец, острую тему поднял
aNOOBis
aNOOBis ответ Опасный хулиган (раскрыть)
сегодня в 09:19
Путин же всех олигархов победил :-D
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 09:18
Мостик стал оппозиционером. Острые вопросы задает.
- Где деньги?...Зина! :-)

Ни иконы, ни Бердяев, ни программа "Третий глаз"
Не спасут от негодяев, захвативших нефть и газ
Futurista
Futurista ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:06
Евро)...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 08:54
Надо сокращать не количество команд, а количество олигархов, а лучше их количество делить на ноль.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:41
Вечный вопрос в России теперь таков - где деньги? Но здесь ответ очевиден - спросите у шайки бандитов и воров под названием Едро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:28
Полностью согласен с Мостовым. Сейчас пришли тяжёлые времена, но они тяжёлые для всех. И не надо суетиться и принимать скоропалительные решения.
Ковид не вечен, сколько у нас уже было таких гриппов и бешенств.? Спадёт волна, нормализуется всё, и придётся опять переделывать переделанное.
Не проще ли довести до ума нынешнюю систему? Моё мнение, если уж и менять что-то, так это вернуться на проведение чемпионата весна-осень. И плевать на несогласованность с Европой по еврокубкам, хуже, чем сейчас точно не будет...
Аксинья
Аксинья ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 08:24, ред.
Сейчас слово "бедняк" заменено более современным - "бомж" ))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:18
Беднякам в Премьер-Лиге не место!
Cat01
Cat01
сегодня в 08:12
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 07:56
    Где деньги Зин ?
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:39
    А где деньги надо у Путина спросить.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:30
    Ну все правильно...реакция нормального человека...
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:29
    А может ничего еще не изменится. Подождем.
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