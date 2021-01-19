Канчельскис о возможном сокращении РПЛ: «Это будет супер»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России прокомментировал новость о возможном сокращении российской Премьер-Лиги до 12 команд.

Идея сокращения лиги — очень правильная. Наконец-то додумались до этого, я только за. Это должно стать очень большим плюсом. Интерес зрителей к чемпионату повысится, а стадионы будут больше заполняться. Это будет супер. Игры в этом случае ожидаются очень напряжённые, борьбы, соперничества между командами будет много. В этом случае нужно будет играть в четыре круга. Как в Шотландии. Две игры с одной командой дома и две на выезде. Великолепно.

Это же интересно — увидеть четыре противостояния ЦСКА и «Спартака» за сезон. Важно, что здесь не будет проходных матчей. Матчи по накалу будут как стыковые, футболисты будут находиться в тонусе. И для игроков, и для сборной России это очень хорошо.

Конечно, эту реформу с сокращением количества команд нужно проводить постепенно, поступательно. Нельзя сразу всё рубить. Допустим, в этом году будет такой регламент, затем — другой. Надо всё грамотно продумать.