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Канчельскис о возможном сокращении РПЛ: «Это будет супер»

сегодня, 06:02

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал новость о возможном сокращении российской Премьер-Лиги до 12 команд.

Идея сокращения лиги — очень правильная. Наконец-то додумались до этого, я только за. Это должно стать очень большим плюсом. Интерес зрителей к чемпионату повысится, а стадионы будут больше заполняться. Это будет супер. Игры в этом случае ожидаются очень напряжённые, борьбы, соперничества между командами будет много. В этом случае нужно будет играть в четыре круга. Как в Шотландии. Две игры с одной командой дома и две на выезде. Великолепно.

Это же интересно — увидеть четыре противостояния ЦСКА и «Спартака» за сезон. Важно, что здесь не будет проходных матчей. Матчи по накалу будут как стыковые, футболисты будут находиться в тонусе. И для игроков, и для сборной России это очень хорошо.

Конечно, эту реформу с сокращением количества команд нужно проводить постепенно, поступательно. Нельзя сразу всё рубить. Допустим, в этом году будет такой регламент, затем — другой. Надо всё грамотно продумать.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 12:21
Чемпионат Москва-Питер??? На)+( он в76ся? У нас страна огромная , за Уралом тоже россияне живут
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:06
А может сразу, чемпионат Москва-Питер, а на остальных начхать, в принципе! Что скажешь, Андрюша?
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:01
Почему-то все забывают о детях которые стремятся играть в своих местных клубах вот тех клубах даже которые тобой перечислены. Это сколько мальчишек лишиться своей мечты, здорового образа жизни и т.д и т.п .
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 09:05
Ондрюша, остынь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:45
Четыре дерби ему подавай, а о людях за МКАДом он подумал. Или у нас в огромной стране только в Москве и Питере футбол любят?!? Еще недавно мусолили тему с расширением лиги , а тут резко дали обратку. Все догадываются откуда у этой идеи ноги растут . Сколько денег было вбухано в игрушку , которая досталась в итоге за 1 рубь команде. Ее ведь содержать надо и хочется , чтоб она всегда заполнялась под завязку.
И плевать на всякие там Уралы, Роторы, Ахматы, лишь бы нам было хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:11
Можно один год сыграть,на пробу
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:09
Малло кто согласен с Андреем.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:21
Андрюше пора в Шотландию.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:05
Этому лишь бы в провинцию поменьше ездить.
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