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Газзаев: «Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом»

сегодня, 05:46

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал возможное сокращение российской Премьер-Лиги до 12 команд.

Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд. Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред. Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

Можно, конечно, устроить чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и что мы получим? Вы где-нибудь такое вообще видели? Страна с 150 млн населения будет играть в двух-трёх городах? Нельзя этого делать. Только больные люди, смотрящие футбол с самолёта, могут пойти на такое.

А куда мы денем базы, стадионы ЧМ, инфраструктуру в городах, которую построили к турниру? Сейчас вот арена с Саранске и так никому не нужна. Что будет с остальными аренами, когда в РПЛ станет попасть ещё сложнее из-за сокращения? Получается, вместо популяризации футбола мы проводим деградацию.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:34
Преступление перед футболом у нас в России можно осуществлять и не сокращая количество команд в РПЛ. В принципе ,что сейчас и делается ! Начните бороться с коррупцией в стране, только по серьёзному , и увидите результаты !
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:52
Усатый, конечно, прав, в отличие от дурачка Канчельскиса. Но вопрос Мостового остаётся открытым и самым актуальным - Где деньги, мать вашу?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:01
Если бы прихватизаторы не были такими жадными , то денег на все бы хватило. Газ , нефть, полезные ископаемые добывают в регионах , а шиковать будут только в Москве и Питере??? Несправедливо как то получается. Все регионы должны быть равны , футбол любят везде, и ничего страшного не случится , если Рубин или кто то другой обует Зенит .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:59
Государство не карликовое, а уровень жизни хуже чем в Лихтенштейне, страна богатейшая - только богатство не там где надо, стадионы построили - да играть на них некому, футбол в регионах нужен - только команды там, чтобы бюджеты доить, да откаты получать, госдума должна это менять - только в депутатах там Валерий Газзаев об успехах кричащий и святого Георгия за здравие державцев молящия.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:16, ред.
Поддерживаю ГВГ, по сути это будет чемпионат Москвы и Питера, футбол будут играть в двух городах возможно к ним прибавится ещё один или два.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:56
У него ФГМ!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:37
Газзаев говорит дело.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:23
Газзаев не Канчелькис. Знает что говорит.
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Да построенные стадионы к чемпионату мира уже сейчас очень жалко
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:56
Весь футбол будет тогда в Москве и Питере.
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