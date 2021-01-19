Газзаев: «Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, депутат Госдумы прокомментировал возможное сокращение российской Премьер-Лиги до 12 команд.

Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд. Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ ? Ну это бред. Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд.

Можно, конечно, устроить чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, и что мы получим? Вы где-нибудь такое вообще видели? Страна с 150 млн населения будет играть в двух-трёх городах? Нельзя этого делать. Только больные люди, смотрящие футбол с самолёта, могут пойти на такое.