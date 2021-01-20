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«Рискованная сделка, может не оправдаться». Агент — о Венделе в «Зените»

сегодня, 09:56

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об адаптации полузащитника Вендела в «Зените».

Он и в Португалии в первый год мало играл, ему было сложно. Да, очень талантливый футболист, но одного таланта в России мало, нужны и другие атрибуты — старание, желание.

В Португалии он был как дома — язык, культура, гастрономия. В России все иначе, и ему будет непросто. Очень рискованная сделка, которая может не оправдаться.

До перехода в «Зенит» им интересовались «Бенфика» и «Порту»? Нет, он нормально отыграл только один сезон в «Спортинге». Плюс были трудности с дисциплиной, это не секрет.

Ранее о Венделе высказался экс-футболист «Зенита» Владимир Быстров.

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ДСА
ДСА
сегодня в 10:26
Зенит вечно берет игроков по завышенным ценам и потом мучается.
Тугарин Змый
Тугарин Змый
сегодня в 10:07
До перехода в «Зенит» им интересовались «Бенфика» и «Порту»?

Он выбрал деньги!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:04
Почему то я не удивлен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Скоро все узнаеи...
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