«Рискованная сделка, может не оправдаться». Агент — о Венделе в «Зените»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об адаптации полузащитника Вендела в «Зените».

Он и в Португалии в первый год мало играл, ему было сложно. Да, очень талантливый футболист, но одного таланта в России мало, нужны и другие атрибуты — старание, желание.

В Португалии он был как дома — язык, культура, гастрономия. В России все иначе, и ему будет непросто. Очень рискованная сделка, которая может не оправдаться.

До перехода в «Зенит» им интересовались «Бенфика» и «Порту»? Нет, он нормально отыграл только один сезон в «Спортинге». Плюс были трудности с дисциплиной, это не секрет.