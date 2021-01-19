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Гаврилов: «У „Спартака“ нет футболиста, который ведет игру»

вчера, 16:38

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, какие позиции требуют усиления в московской команде.

В первую очередь, у «Спартака» нет футболиста, который ведет игру и ведёт команду за собой. Если говорить с точки зрения проблемных позиций, то, конечно, нужно усиление в каждую линию. Не все в порядке в обороне, в атаке — много пропускают, при этом мало забивают. В центре поля так же есть проблемы. Сейчас начнутся игры — посмотрим, что представляет собой Хендрикс.

Среди русских игроков, кто мог бы усилить команду, я никого не вижу. Наши клубы практически не работают с молодежью. Если и усилять команду, то кем-нибудь из легионеров. А тут уже вопрос к руководству, от кого избавляться.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 20:52
Тогда, это уже будет не Спартак, а Барселона.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:16
Плохо когда один ведёт игру, лидер нужен в каждую линию
Aris
Aris
вчера в 19:17
Настоящих лидеров уже нет давно! Нет и игроков с характером! А умеющих вести игру уже и говорить то не приходится.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:45
Сейчас нет, потом будет.
Dersu Usala
Dersu Usala
вчера в 18:42
А у спартака есть игра?
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:15
Значит опять будут бороться за 6-7 место
Как в прошлом сезоне
Faustello
Faustello
вчера в 17:35
Федун, купи икру!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:03
Такого как Юра нет от слова вообще сейчас в России!
makkie
makkie
вчера в 17:00
В чемпионский сезон у нас вёл игру Фернандо, сейчас действительно некому.
Хотя, если верить нарезкам игры Хендрикса, он как раз способен разгонять атаки и выдавать диагонали на 40-50 метров. То есть стать условным Фернандо.

Сомневаюсь, что наши сейчас ищут профильного АПЗ, хотя он нужен - уровня Влашича или Алекса.
Capral
Capral
вчера в 16:56
Конечно нет, поэтому и игры осмысленной нет. Спартаку бы сейчас, такого как Юрка Гаврилов, рвали бы всех на части!!!!!!! Ах, какой игрок был!!!!! Вместе, с Федей зажигали!!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:47
Правильно говорит нет у нас игроков достойных.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:46
Я в предыдущей теме о высказывании Мостового тоже написал что Спартаку не хватает плеймекера. Оказывается Юрий Гаврилов тоже так считает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:44
Пока нет,скоро купят!
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