Гаврилов: «У „Спартака“ нет футболиста, который ведет игру»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о том, какие позиции требуют усиления в московской команде.

В первую очередь, у «Спартака» нет футболиста, который ведет игру и ведёт команду за собой. Если говорить с точки зрения проблемных позиций, то, конечно, нужно усиление в каждую линию. Не все в порядке в обороне, в атаке — много пропускают, при этом мало забивают. В центре поля так же есть проблемы. Сейчас начнутся игры — посмотрим, что представляет собой Хендрикс.

Среди русских игроков, кто мог бы усилить команду, я никого не вижу. Наши клубы практически не работают с молодежью. Если и усилять команду, то кем-нибудь из легионеров. А тут уже вопрос к руководству, от кого избавляться.