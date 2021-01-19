Грозный: «Считаю Кокорина топовым форвардом»

Экс-тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает, что нападающий Александр Кокорин способен заиграть в московском клубе.
Убежден, здесь многое зависит от тренера, который должен понять, как использовать Александра в составе. Пока Тедеско так и не определился, за счет чего тот должен приносить максимум пользы. Считаю Кокорина топовым форвардом, способным решать любые задачи.
Значит, надо так выстроить атаку, чтобы все в ней было заточено под Александра, который при таком построении игры начнет стабильно забивать. Как это было в «Сочи».
Пора бы уже всем успокоится , кончился Кокорин уже давно, да и не был он никогда топовым форвардом. Парню на днях 30 стукнет, а с ним носятся как с семнадцатилетним.
Пора бы уже всем успокоится , кончился Кокорин уже давно, да и не был он никогда топовым форвардом. Парню на днях 30 стукнет, а с ним носятся как с семнадцатилетним.