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Грозный: «Считаю Кокорина топовым форвардом»

вчера, 20:58

Экс-тренер «Спартака» Вячеслав Грозный считает, что нападающий Александр Кокорин способен заиграть в московском клубе.

Убежден, здесь многое зависит от тренера, который должен понять, как использовать Александра в составе. Пока Тедеско так и не определился, за счет чего тот должен приносить максимум пользы. Считаю Кокорина топовым форвардом, способным решать любые задачи.

Значит, надо так выстроить атаку, чтобы все в ней было заточено под Александра, который при таком построении игры начнет стабильно забивать. Как это было в «Сочи».

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:05
Носятся как с писанной торбой.
makkie
makkie
вчера в 23:52
Пока лишь Кокорину выдают авансы - которых он своей игрой и на 10% не заслуживает.
Если не прибавит, то смысла держать его в Спартаке нет.
ABir
ABir
вчера в 22:37
Если вся команда на тебя будет играть, то и не топовый форвард звездой станет
Gahi
Gahi
вчера в 22:37
Раз Грозный пригрозил, пора Саньку одуматься и хватит ему ваньку валять.
Альфамен
Альфамен
вчера в 22:30
Вот потому-то Грозный никому нафик как тренер не нужен,потому,что Кокошу топовым форвардом считает....
ТТ
ТТ
вчера в 22:14
Считаю Кокорина топовым форвардом, способным решать любые задачи.. Вот,вот должен раскрыться его талант!.....А между тем шел 2025 год!!!!
vm777
vm777
вчера в 21:59
Кокорин за свою карьеру лишь два раза смог за сезон забить более 10 голов. О чем речь? Что это за топовый форвард? Два крупных турнира в составе сборной - оба раза посредственная игра. Получается никто из тренеров не смог грамотно использовать "русского Пеле"? Ну только Манчини при котором Кокорин выдал лучший сезон.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:53
Даже сидя плотно на лавке Кокорин является топовым форвардом.
Пора бы уже всем успокоится , кончился Кокорин уже давно, да и не был он никогда топовым форвардом. Парню на днях 30 стукнет, а с ним носятся как с семнадцатилетним.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:51
Кокоша и Тедеско вещи не совместимые
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:40
надо затащить тогда в Ахмат
particular
particular
вчера в 21:24
Опа, как всё просто... Лови Тедеско лайфхак от старожила тренерского цеха... Выстраивай, затачивай и не забудь плеснуть Грозному 😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
В Спартаке так не считают после 19 туров...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:07
С ума посходили что ли с этим Табуреткиным!Средний форвард даже по меркам нашей убогой РПЛ!Достаточно стату глянуть))
Cat01
Cat01
вчера в 21:05
Это было в прошлом....
Dersu Usala
Dersu Usala
вчера в 21:02
Для спартака очень хороший игрок.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:59
Забыл добавить слово потенциально.
beefs
beefs
вчера в 20:59
считай не считай а Кокоша уже "труп"
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