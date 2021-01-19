Грозный: «Считаю Кокорина топовым форвардом»

Экс-тренер «Спартака» считает, что нападающий способен заиграть в московском клубе.

Убежден, здесь многое зависит от тренера, который должен понять, как использовать Александра в составе. Пока Тедеско так и не определился, за счет чего тот должен приносить максимум пользы. Считаю Кокорина топовым форвардом, способным решать любые задачи.

Значит, надо так выстроить атаку, чтобы все в ней было заточено под Александра, который при таком построении игры начнет стабильно забивать. Как это было в «Сочи».