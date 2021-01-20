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Непомнящий: «Я против сокращения РПЛ. Оно выгодно только богатым клубам»

сегодня, 11:05

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слухи о возможном сокращении РПЛ.

Я против сокращения РПЛ. Понятно, что сокращение лиги выгодно богатым и сильным клубам и невыгодно середнякам и бедным. Понятно, что наши неудачи на уровне еврокубков связывают с тем, что у нас не хватает качественных команд и матчей категории «А» — типа дерби, матчей московских клубов с «Зенитом» и так далее. Когда таких игр будет больше, наши команды станут более конкурентоспособны. Потому что все будет проходить в условиях жесткой и плотной игры, все более-менее приблизится к евроуровню.

Со спортивной точки зрения, конечно, я с этим согласен. Понимаю, что таким образом мы можем в какой-то степени поднять спортивную составляющую. Но в условиях России футбол — это социальное явление. У нас громадная страна. Если произойдет сокращение лиги, круг команд, претендующих на уровень РПЛ, искусственно сузится. Условно говоря, здесь будут Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов. А то, что ближе к Уралу и за Уралом, вообще будет исключено из этих событий.

Таким образом, надо предполагать, что телевидение будет лучше оплачивать показ игр, а лига будет больше зарабатывать на телевидении. Но телевидение в основном платное — в регионах, где пока не совсем возможно оплачивать зрелище, то есть футбол, болельщики не смогут и воочию смотреть на эти матчи и по телевизору. Здесь надо взвесить, что важнее для нас: футбол как бизнес для клубов и их владельцев или футбол для болельщиков. Это конфликт интересов. Пока, мне кажется, Россия не готова к тому, чтобы жертвовать таким большим количеством болельщиков. Сам принцип мне понятен, но мы, опять же, пока к этому не готовы.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:45
Футбол - давным-давно уже только бизнес ! А поэтому надо следовать этой дорогой . А если рассматривать футбол как социальное явление ,то мы постоянно будем находиться в глубокой ...опе ! Надо уже определиться с приоритетами и понять ,что сейчас для нас важнее , сильные ,конкурентно способные клубы или чтобы у мальчика-якута в юрте лежал футбольный мячик !
альсато
альсато
сегодня в 14:56
ПАРИЖСКАЯ БОГА МАТЕРЬ!..не состав команд нужно сокращать,а отменить лимит-к едреней фене!. и в ФНЛ-тоже!..иначе играть (в футбол) от ножа ,да просто играть- так и не начнем!!...Петр, окно в вуевропу рубил, (чтоб от дури избавиться)..ЭТИ (дети Арбатахне от мира сего) заколачивают))))..при чем тут бедный ил богатый?..В бане (на поле)-ВСЕ РАВНЫ!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 12:47
Все эти разговоры и обсуждения пока больше похожи на бурю в стакане. Возможно я где-то пропустил инфу, но пока официальных заявлений от РФС об обсуждении нового формата с сокращением клубов не было. Все на уровне разговоров. На мой сугубо субъективный взгляд, ни на какое сокращение клубов до 12 РФС не пойдет. В такой огромной стране иметь лигу с 12 клубами, можно и на высмеивание от западных СМИ нарваться, а тогда и наитемнейший может взор обратить на это дело, а чинуши очень сильно дорожат своими креслами. Как обычно личное субъективное мнение.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:05
16 команд оптимальный вариант.
Не туда питерский Дюков в РФС ведёт наш футбол.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:05, ред.
Всё по полочкам разложил мудрый Кузьмич, но деньги и бизнес, увы, победят. Москва, Питер, Казань, Краснодар, Сочи и Ростов - 5 регионов из громадной России будут разыгрывать между собой чемпионство. Абсурд, но таковы реалии.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:43
да кто будет прислушиваться да фамилия Непомнящий,
сказал и не помнят о таком...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:42
Что делать бизнес важнее футбола.
drug01
drug01
сегодня в 11:14
Жаль что таких не будут слушать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:11, ред.
А вот у этого товарища самое дельное предложение, что делать с бюджетами клубов РПЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:06
Согласен на все 100
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