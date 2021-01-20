Непомнящий: «Я против сокращения РПЛ. Оно выгодно только богатым клубам»

Известный российский тренер прокомментировал слухи о возможном сокращении РПЛ .

Я против сокращения РПЛ . Понятно, что сокращение лиги выгодно богатым и сильным клубам и невыгодно середнякам и бедным. Понятно, что наши неудачи на уровне еврокубков связывают с тем, что у нас не хватает качественных команд и матчей категории «А» — типа дерби, матчей московских клубов с «Зенитом» и так далее. Когда таких игр будет больше, наши команды станут более конкурентоспособны. Потому что все будет проходить в условиях жесткой и плотной игры, все более-менее приблизится к евроуровню.

Со спортивной точки зрения, конечно, я с этим согласен. Понимаю, что таким образом мы можем в какой-то степени поднять спортивную составляющую. Но в условиях России футбол — это социальное явление. У нас громадная страна. Если произойдет сокращение лиги, круг команд, претендующих на уровень РПЛ , искусственно сузится. Условно говоря, здесь будут Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов. А то, что ближе к Уралу и за Уралом, вообще будет исключено из этих событий.

Таким образом, надо предполагать, что телевидение будет лучше оплачивать показ игр, а лига будет больше зарабатывать на телевидении. Но телевидение в основном платное — в регионах, где пока не совсем возможно оплачивать зрелище, то есть футбол, болельщики не смогут и воочию смотреть на эти матчи и по телевизору. Здесь надо взвесить, что важнее для нас: футбол как бизнес для клубов и их владельцев или футбол для болельщиков. Это конфликт интересов. Пока, мне кажется, Россия не готова к тому, чтобы жертвовать таким большим количеством болельщиков. Сам принцип мне понятен, но мы, опять же, пока к этому не готовы.