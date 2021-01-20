Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.
Думаю, что лимит на легионеров — одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже в Хорватии. У нас довольно много классных игроков на разных позициях, но без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, добиться большего успеха. Это очень важно.
Это очень глубокий вопрос. Не хочу сказать, что в России мало талантливых игроков, но население Хорватии — всего три с половиной миллиона человек, а в России живет 120 миллионов. При этом в очном матче на чемпионате мира победили мы — и прошли в финал. И талантов у нас так много. Я не могу объяснить, почему так происходит.
Если бы я был руководителем лиги, то хотел бы видеть свой чемпионат в списке пяти сильнейших. Конечно, нужны какие-то правила, и российские игроки должны выходить на поле. Было бы глупо, если бы россияне не играли в чемпионате России. Но с лимитом будет очень сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция. Знаю, что в России нет проблем с ресурсами, что у многих клубов хорошее финансирование, и это действительно странно, почему успешные клубы не используют эти преимущества.
Если убрать лимит, бегать будут легионеры - ради бога, то финансировать не из бюджета, пусть сами ищут частных спонсоров и зарабатывают. Я вот не хочу платить чужому чернопопику, который в месяц получает, как среднему россиянину работать всю жизнь. Играть будут 10 - а работать на них миллионы наших граждан.))) Другой вопрос: куда девать наших пацанов со всех футбольных школ? покупать их никто не будет. И из кого будем собирать Сборную?
С больной экономикой, с нашими разбазарными руководителями отмена лимита не спасёт футбол. Легионеры будут деградировать.
Если убрать лимит, бегать будут легионеры - ради бога, то финансировать не из бюджета, пусть сами ищут частных спонсоров и зарабатывают. Я вот не хочу платить чужому чернопопику, который в месяц получает, как среднему россиянину работать всю жизнь. Играть будут 10 - а работать на них миллионы наших граждан.))) Другой вопрос: куда девать наших пацанов со всех футбольных школ? покупать их никто не будет. И из кого будем собирать Сборную?
С больной экономикой, с нашими разбазарными руководителями отмена лимита не спасёт футбол. Легионеры будут деградировать.