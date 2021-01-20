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Ловрен: «Лимит на легионеров — одна из главных проблем РПЛ»

сегодня, 10:35

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Думаю, что лимит на легионеров — одна из главных проблем российской лиги. Не всегда можно обойтись только лишь доморощенными игроками. Такая ситуация везде, даже в Хорватии. У нас довольно много классных игроков на разных позициях, но без привлечения футболистов из-за рубежа невозможно стать лучше, добиться большего успеха. Это очень важно.

Это очень глубокий вопрос. Не хочу сказать, что в России мало талантливых игроков, но население Хорватии — всего три с половиной миллиона человек, а в России живет 120 миллионов. При этом в очном матче на чемпионате мира победили мы — и прошли в финал. И талантов у нас так много. Я не могу объяснить, почему так происходит.

Если бы я был руководителем лиги, то хотел бы видеть свой чемпионат в списке пяти сильнейших. Конечно, нужны какие-то правила, и российские игроки должны выходить на поле. Было бы глупо, если бы россияне не играли в чемпионате России. Но с лимитом будет очень сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция. Знаю, что в России нет проблем с ресурсами, что у многих клубов хорошее финансирование, и это действительно странно, почему успешные клубы не используют эти преимущества.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:03
Мы в нашей родной пешеходной лиге без иностранных агентов обойдемся!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:41
Убрать лимит к чёртовой матери ! Если своих игроков до нужного уровня мы довести просто не способны ,тогда пусть хоть легионеры нас спасают . А что сборная ? Наша сборная и так сильной и конкурентноспособной никогда не была ,даже когда в нашем футболе и легионеров-то не было !!!!!!!!!
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:53, ред.
Сказал то правильно, это понятно всем. НО... "Знаю, что в России нет проблем с ресурсами...." - проблем вроде нет. Но почему вся страна, где налогоплательщики получают по 13 - 20 тыс.р. в месяц должна работать на миллиардные покупки и зар/платы иноземцев. Ресурсы есть, но страна нищая, с низким социальным уровнем. Футболом интересуются маленький % у нас в стране, а платят ВСЕ.
Если убрать лимит, бегать будут легионеры - ради бога, то финансировать не из бюджета, пусть сами ищут частных спонсоров и зарабатывают. Я вот не хочу платить чужому чернопопику, который в месяц получает, как среднему россиянину работать всю жизнь. Играть будут 10 - а работать на них миллионы наших граждан.))) Другой вопрос: куда девать наших пацанов со всех футбольных школ? покупать их никто не будет. И из кого будем собирать Сборную?
С больной экономикой, с нашими разбазарными руководителями отмена лимита не спасёт футбол. Легионеры будут деградировать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 10:41
А если с Исландией сравнить, так вообще в футбол играть нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:39
Надо отменить лимит!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:38
Это все понимают, кроме наших чинуш
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