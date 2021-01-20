«Спартак» подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию, что «Фиорентина» заинтересована в переходе форварда Александра Кокорина.
Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало.
Либо в Фиорентине набитые дурни сидят, либо нас просто ввели в заблуждение относительно интереса "фиалок" к Кокоре :))))
З.Ы. Сомневаюсь, что Газизов бы упустил возможность тут же продать Кокорина, заработав при этом. Он же экономщик каких поискать. И себе бы куш сорвал)
Либо в Фиорентине набитые дурни сидят, либо нас просто ввели в заблуждение относительно интереса "фиалок" к Кокоре :))))
З.Ы. Сомневаюсь, что Газизов бы упустил возможность тут же продать Кокорина, заработав при этом. Он же экономщик каких поискать. И себе бы куш сорвал)