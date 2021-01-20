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«Спартак» подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину

сегодня, 12:10

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию, что «Фиорентина» заинтересована в переходе форварда Александра Кокорина.

Интерес со стороны «Фиорентины» к Александру Кокорину есть. Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:03
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 16:27
    Вся лента новостей про Табуреткина!А в итоге окажется жирной уткой по ходу)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 15:35, ред.
    Значит Вы отрицаете что говорили про неимоверные старания в репутационной работе евроклубов ??
    И в полстраницы доказывали тут, что максимум что ждёт Кокорина в европах - это 3-я венгерская Лига.. ??
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 15:28
    Соглашусь, но мутновато все выглядит
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 15:26
    Ответьте мне, многоуважаемый , а как можно сопоставить ваше словосочетание, обращенное ко мне "ВЫ ещё не более года назад утверждали" и мои слова "...об "интересе" Фиорентине к этой "звезде" трезвонили еще летом, месяцев 5 назад.
    А теперь , внимание вопрос ( ЧТО,ГДЕ,КОГДА?) "не более года назад" и " 5 месяцев" назад - это одно и тоже, либо разные временные отрезки? Если вам трудно, можно взять подсказку "ПОМОЩЬ ЗАЛА" Удачи ВАМ!!!
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 15:20
    Нужно сбагрить Кокорина побыстрее и забыть о его существовании.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 15:15, ред.
    Вы же , Уважаемый, ещё не более года назад утверждали ,что европейские клубы не то что не заинтересуются Кокориным, но и не посмотрят в его сторону, по причине этико-морально-репутационных обстоятельств....
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 15:03
    Действительно, зачем брать бесплатного Кокорина, если можно подождать и купить его у Спартака за 4-5 млн
    Либо в Фиорентине набитые дурни сидят, либо нас просто ввели в заблуждение относительно интереса "фиалок" к Кокоре :))))

    З.Ы. Сомневаюсь, что Газизов бы упустил возможность тут же продать Кокорина, заработав при этом. Он же экономщик каких поискать. И себе бы куш сорвал)
    311
    311
    сегодня в 15:02
    А сколько заплатит Спартак за этот трансфер?)
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 14:51
    Хочешь сказать что по Данило пол года уже переговоры ведете?!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:47
    Зачем ему вообще куда то уезжать, в Спартаке ему платят 3 ляма в год , Фиорентина может платить только 1.7 и там надо будет играть. А в Спартаке он не напрягаясь на лавке получает своё бабло. И посему кажется что он вообще уже не хочет играть, сидя на лавке же лучше.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 14:42
    А зачем Фиалкам этот старый 30чий зек ?
    Китайцев отгонять ?
    санек002
    санек002 ответ Крикун (раскрыть)
    сегодня в 14:35
    с такой своей теперешней игрой он за любые деньги сам уйдет!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 14:27, ред.
    У Федуна же в составе одни звёзды.....грех не поделиться с европейскими коллегами..
    Кокорин,Тиль и пр. наверно не подходят под всесокрушающюю победоносную титулыприносящую тактику Тедеско...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    Я не фан КБ, но и то знаю, что об "интересе" Фиорентине к этой "звезде" трезвонили еще летом, месяцев 5 назад. О какой срочности речь? Там все сложнее. Сначала надо было Газизова сплавить , не до Коко было. Сериал КБ в действии.
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:57
    Ага, а если условная Фиорентина хочет усилиться нападающим прямо сейчас - им окучивать игроков через полгода? Или сразу обратиться к продавцу и навести справки о цене?
    Обычная в футболе практика. О ней все знают.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 13:39
    Всегда по другому. Главное не реагировать на сплетни всяких Нобелей, Геничей и пр. шешуры. Переговоры приличные клубы начинают не тогда, когда приперло, а как минимум за полгода. Слышал об этом?
    Крикун
    Крикун
    сегодня в 13:38
    С трудом верится, что Кокоха с 3,5 ляма в год уйдёт на 1,7.
    Спортивных амбиций у парня по моему не осталось, остались только материальные, на мой взгляд.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 13:35
    на "чемпионате" самая главная новость: фиорентина и Спартак договорились о трансфере Кокорина примерно за 5 млн евро. зарплата во Фларенции составит примерно 1,7 млн евро ( в Спартаке 3 Кокорин получает) теперь клубы ждут только решение самого игрока, Кокорину фиалки дали сутки на размышление, иначе они переключатся на другого форварда в их плей листе...ну посмотрим теперь на счёт трофеев в Спартаке!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 13:29
    Это ж сколько спартаку придется заплатить, чтобы Фиоринтина согласилась его забрать?
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    А что, так не может быть? Или в цска по-другому?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:00
    Все в духе и обычаях Спартака. "Клубы ведут переговоры. Официального предложения пока не поступало." Как в подворотне обычно бывает. "Переговоры начались, но биты еще не доставали"
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1227975/kokorin-aleksandr-spartak
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 12:58
    Возьмут если только в аренду, и зарплату чтоб федун платил
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    сегодня в 12:44, ред.
    поставил я тут недавно на фиорентину🤦‍♂️ с нападением у фиалок просто беда, не понимаю интереса зенита к их форварду, который в старт попасть не может этой слабой фиорентины, Кокорин пусть переходит во Фларенцию, уже летом будет основным нападающим клуба...правда уже в серии B
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 12:42
    Сейчас фиалки за шапку сухарей купят кокошу, федун снова попал.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:41
    Фиорентина хочет, что бы им еще и приплатили за этот переход.
    Edoardo
    Edoardo
    сегодня в 12:13
    Фиалки в этом сезоне рискуют понизится в классе.А какая команда раньше была.Батистутой восхищались миллионы.
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