Кириченко: «Решение о сокращении РПЛ снизит интерес к футболу в провинции»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался об идее сокращения РПЛ до 12 команд.
Сокращение количества команд? Мне кажется, где-то не там идут поиски. Не совсем понимаю, как это будет выглядеть. На мой взгляд, сейчас у нас оптимальное количество клубов. Надо учитывать, что и в ФНЛ есть команды с хорошими стадионами и с богатой историей. Это клубы, готовые выходить в РПЛ. Мое мнение, это решение вряд ли принесет какую-то пользу. Новый формат подарит больше противостояний с участием топ-команд? Да, вывески, конечно, громкие, но согласитесь, не всегда эти игры получаются играми высокого качества. Громкая афиша не дает никакой гарантии, что этот матч пройдет в сумасшедшем темпе. К тому же, эти матчи станут проводиться чаще, поэтому где-то они потеряют свою изюминку, уникальность. Я не думаю, что все эти игры будут невероятно зрелищными. Мы ведь даже сейчас в матчах между топовыми командами видим монотонную игру с минимумом моментов. Ожидать, что будет что-то сверхъестественное после каких-то реформ, наверное, нет смысла.
Повторюсь, 16 команд — это оптимально. К тому же, после чемпионата мира у нас в различных регионах появилось немало хороших стадионов. В том же Волгограде, чья команда недавно вышла в РПЛ, всегда был огромный интерес к футболу. Думаю, что мы не имеем права терять для Премьер-лиги такие города. Это города-миллионники, с огромным количеством футбольных болельщиков. Логика этой реформы, конечно, понятна: в этих изменениях заинтересованы богатые клубы. Но, на мой взгляд, решение о сокращении РПЛ снизит интерес к футболу в провинции.
Ранее на эту же тему высказался российский тренер Валерий Непомнящий.