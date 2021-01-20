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Кириченко: «Решение о сокращении РПЛ снизит интерес к футболу в провинции»

сегодня, 11:59

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался об идее сокращения РПЛ до 12 команд.

Сокращение количества команд? Мне кажется, где-то не там идут поиски. Не совсем понимаю, как это будет выглядеть. На мой взгляд, сейчас у нас оптимальное количество клубов. Надо учитывать, что и в ФНЛ есть команды с хорошими стадионами и с богатой историей. Это клубы, готовые выходить в РПЛ. Мое мнение, это решение вряд ли принесет какую-то пользу. Новый формат подарит больше противостояний с участием топ-команд? Да, вывески, конечно, громкие, но согласитесь, не всегда эти игры получаются играми высокого качества. Громкая афиша не дает никакой гарантии, что этот матч пройдет в сумасшедшем темпе. К тому же, эти матчи станут проводиться чаще, поэтому где-то они потеряют свою изюминку, уникальность. Я не думаю, что все эти игры будут невероятно зрелищными. Мы ведь даже сейчас в матчах между топовыми командами видим монотонную игру с минимумом моментов. Ожидать, что будет что-то сверхъестественное после каких-то реформ, наверное, нет смысла.

Повторюсь, 16 команд — это оптимально. К тому же, после чемпионата мира у нас в различных регионах появилось немало хороших стадионов. В том же Волгограде, чья команда недавно вышла в РПЛ, всегда был огромный интерес к футболу. Думаю, что мы не имеем права терять для Премьер-лиги такие города. Это города-миллионники, с огромным количеством футбольных болельщиков. Логика этой реформы, конечно, понятна: в этих изменениях заинтересованы богатые клубы. Но, на мой взгляд, решение о сокращении РПЛ снизит интерес к футболу в провинции.

Ранее на эту же тему высказался российский тренер Валерий Непомнящий.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 15:26
Да разве это футбол ? ))))) С сокращением клубов в РПЛ там в футбол играть не перестанут . И зачем плодить нищету ,развивая футбол в той же Якутии или Удмуртии ,если это не даст никаких положительных результатов ? Деньги на ветер ,нет ,в карманы дельцов всех мастей ?
альсато
альсато
сегодня в 14:47
В "провинции"-это где?..есть, здесь на странице хоть один человек, кто считает себя провинциалом?...И ВИП -трибуну аннулируйте!-понятия 30 -х годов прошлого столетия!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:41
Это ясно, даже к бабке не ходи
Чист
Чист
сегодня в 13:06
Можно подумать их интересует проблема зрителей - тогда мы бы не играли зимой - всё дело в том что несколько толстосумов играют между собой вместо карт команды -они кайфуют а люди страдают _хорошо хоть один на свои играет а остальные ведь на государственные
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:06
Тупее решения трудно придумать.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:00
В провинции футбол вообще пропадет...
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