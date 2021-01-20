Кириченко: «Решение о сокращении РПЛ снизит интерес к футболу в провинции»

Бывший нападающий сборной России высказался об идее сокращения РПЛ до 12 команд.

Сокращение количества команд? Мне кажется, где-то не там идут поиски. Не совсем понимаю, как это будет выглядеть. На мой взгляд, сейчас у нас оптимальное количество клубов. Надо учитывать, что и в ФНЛ есть команды с хорошими стадионами и с богатой историей. Это клубы, готовые выходить в РПЛ . Мое мнение, это решение вряд ли принесет какую-то пользу. Новый формат подарит больше противостояний с участием топ-команд? Да, вывески, конечно, громкие, но согласитесь, не всегда эти игры получаются играми высокого качества. Громкая афиша не дает никакой гарантии, что этот матч пройдет в сумасшедшем темпе. К тому же, эти матчи станут проводиться чаще, поэтому где-то они потеряют свою изюминку, уникальность. Я не думаю, что все эти игры будут невероятно зрелищными. Мы ведь даже сейчас в матчах между топовыми командами видим монотонную игру с минимумом моментов. Ожидать, что будет что-то сверхъестественное после каких-то реформ, наверное, нет смысла.