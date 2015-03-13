Капелло рад, что Дзюба начал получать игровую практику

Форвард «Ростова»
во время февральского Кубка ФНЛ
сам попросил о возможности встречи с
. До этого они в Турции уже спонтанно пообщались, но нападающий, в тот момент тренировавшийся с дублем «Спартака», захотел в более спокойной обстановке довести до главного тренера сборной свою позицию.
Дзюба сообщил, что приложит все возможные и невозможные усилия, чтобы не остаться на весеннюю часть чемпионата России без клуба, поскольку не хочет оказаться вне сборной. Капелло на это заметил, что Дзюбе, как игроку габаритному, особенно важно находиться в постоянном тренинге и не терять игровой практики. Судя по всему, такая позиция, позже подкрепленная делом – арендой в «Ростов» с понижением зарплаты – произвела впечатление на штаб сборной. Несмотря на то, что в матче с «Локомотивом»
Дзюба только вышел на замену за 20 минут до конца, в штабе рады, что он, долгое время находившийся в состоянии неопределенности, получил хоть какую-то игровую практику.