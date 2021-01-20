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Маунт — о поражении от «Лестера»: «Мы проиграли более сильной команде»

сегодня, 21:52
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против «Лестера» (0:2).

Мы проиграли более сильной команде. Мы знали, что у них отличная команда, и перед игрой мы понимали, как будет сложно. Они отлично атаковали, и иногда приходится просто признать поражение и сказать, что соперник был лучше.

Они использовали свои шансы. Два гола в первом тайме повлияли на нас, и после такого трудно выходить на второй тайм. Когда ты точен в атаке, ты будешь побеждать. У нас была пара моментов, но мы их не реализовали.

Мы расстроены тем, что не победили. Мы знаем, что на самом деле мы лучше. Нам нужно посмотреть на себя, на то, как мы играли, понять, что можно улучшить.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 22:46
Ах да. И Лестер то на первой строчке пока, молодцы.
An Jo
An Jo
сегодня в 22:45
Вот чем я люблю апл, так это тем, что там всегда есть интрига. Условный Лестер может включить быка и упороться на условный Челси. Какой нить клуб с предпоследней строчки может включить турбо и отмудохать мансити или ливер. Драйв, огонь, футбол. А проиграли - ну чож, игра она такая.
The Frei
The Frei
сегодня в 22:07
Правильнее будет сказать что вы проиграли команде.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:59
Значит есть куда расти
Foxes
Foxes
сегодня в 21:56
Правду говорит Маунт.
Сантус
Сантус
сегодня в 21:54
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