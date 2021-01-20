Маунт — о поражении от «Лестера»: «Мы проиграли более сильной команде»

Полузащитник «Челси» прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против «Лестера» (0:2).

Мы проиграли более сильной команде. Мы знали, что у них отличная команда, и перед игрой мы понимали, как будет сложно. Они отлично атаковали, и иногда приходится просто признать поражение и сказать, что соперник был лучше.

Они использовали свои шансы. Два гола в первом тайме повлияли на нас, и после такого трудно выходить на второй тайм. Когда ты точен в атаке, ты будешь побеждать. У нас была пара моментов, но мы их не реализовали.

Мы расстроены тем, что не победили. Мы знаем, что на самом деле мы лучше. Нам нужно посмотреть на себя, на то, как мы играли, понять, что можно улучшить.