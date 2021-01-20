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Червиченко: «Трансфер Кокорина в „Фиорентину“ выглядит абсурдным»

сегодня, 21:15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Если есть кто-то невменяемый, кто хочет приобрести этого игрока, то трансфер, наверное, состоится. Но логики в этом трансфере вообще нет никакой. Он выглядит абсурдом. Если «Спартак» сможет вернуть хотя бы половину денег, получится три с чем-то миллиона. Плюс еще зарплата Кокорина. Однако деньгами в Италии сейчас не разбрасываются. Потом еще Кокорин последние годы больной.

Он и когда не играл по известным причинам, был болен, и потом был болен. Всё время у него болит колено, и сейчас он на Мальдивы в отпуск летал вместе с массажистом на реабилитацию. Я что-то сомневаюсь, что итальянцы могут купить его за какие-то деньги. Только если в бесплатную аренду взять с оплатой половины зарплаты — это возможно, почти даром. К тому же, Кокорину почти 30 лет. Пользы он «Спартаку» много не приносит: за команду он забил два пенальти и отдал одну голевую передачу. Перспектив его потом продать куда-то нет. Как знать, может быть, это даже вброс, чтобы заставить активизироваться «Сочи».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 22:34
Абсурдные трансферы были во времена Червиченко, прости Господи!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:58
Единственный человек, который может трезво высказаться про спартак.
beefs
beefs
сегодня в 21:54
да это все пиар...
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 21:50
Чем глупее, тем правдоподобнее
Cat01
Cat01
сегодня в 21:24
Он больше в новостях чем на футбольном поле....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:23
У нас вообще страна абсурдов !
shlomo
shlomo
сегодня в 21:18
Ну Андрей вечно пытается открыть Америку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:18
Сам Кокорин это абсурд!
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