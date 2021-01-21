Стало известно, почему затягивается переход Кокорина в «Фиорентину»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» полностью согласован.
Утверждается, что сделка затягивается из-за того, что игроку и «красно-белым» еще нужно решить небольшие финансовые вопросы, после чего Кокорин прибудет во Флоренцию для подписания контракта и прохождения медосмотра.
А вот если травма действительно хроническая, то фиалки могут крепенько задуматься, нужен ли им постоянный пациент лазарета...
А вот если травма действительно хроническая, то фиалки могут крепенько задуматься, нужен ли им постоянный пациент лазарета...