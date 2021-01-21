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Стало известно, почему затягивается переход Кокорина в «Фиорентину»

сегодня, 11:44

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что переход форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» полностью согласован.

Утверждается, что сделка затягивается из-за того, что игроку и «красно-белым» еще нужно решить небольшие финансовые вопросы, после чего Кокорин прибудет во Флоренцию для подписания контракта и прохождения медосмотра.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:57
Оооо как....Кокорин и финансы....:)))....- У вас есть финансовые проблемы? - Нет, что Вы! У меня и финансов-то нет.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:55, ред.
Ох Кококоша заиграет в Фиорентине.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:52
Стоило бы начать с медосмотра. Судя по выступлению в Спартаке, Кокорин близок к инвалидности, а не к Италии. Конечно, может быть, что это изощрённая месть непонятно за что. Но он ведь говорил, что в Спартаке играть не будет, вот и валял ду..ка.
А вот если травма действительно хроническая, то фиалки могут крепенько задуматься, нужен ли им постоянный пациент лазарета...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:49
А потом ещё что нить придумают и все останется как есть.
stavr74
stavr74
сегодня в 11:47
Урунова в придачу отдайте довес
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