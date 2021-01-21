Стало известно, почему затягивается переход Кокорина в «Фиорентину»

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сегодня, 11:44

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что переход форварда «Спартака» в «Фиорентину» полностью согласован.

Утверждается, что сделка затягивается из-за того, что игроку и «красно-белым» еще нужно решить небольшие финансовые вопросы, после чего Кокорин прибудет во Флоренцию для подписания контракта и прохождения медосмотра.