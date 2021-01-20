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Куман — о словах Леонардо: «Я интересуюсь Неймаром и Мбаппе»

сегодня, 19:48

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова спортивного директора ПСЖ Леонардо, который заявил французский клуб интересуется Лионелем Месси.

Если вы спросите у меня, интересуюсь ли я Неймаром и Мбаппе, то я отвечу, что да.

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Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 22:06
Это Месси интересуется Неймаром и Мбаппе.
Сантус
Сантус
сегодня в 21:08
..голландским парням стоит уточнять степень интереса.Так,на всякий случай..
shlifen
shlifen
сегодня в 20:25
Есть правда одно маленькое "отличие" - ПСЖ может позволить себе пригласить Месси и платить ему текущую зарплату, а вот Барселона сейчас, к сожалению, ни денег на трансферы Неймара и Мбаппе, ни средств на их зарплату - не найдёт. Куман, конечно, может "бравировать что всё как в старые добрые времена" - но к сожалению это не так. У Барселоны наступает этап не "приглашения суперзвёзд", а поиск талантливой молодёжи и "воспитание/создание из юнцов звёзд".
Свой этап приглашения звёздных игроков за 100+ лимонов, прошлое руководство Барсы благополучно "профукало", оставив клуб с кучей проблем в составе, финансовыми долгами и неопределённым будущим... Плюс вообще не факт что Куман доработает до конца сезона, после выборов нового президента Барсы, и особенно, если Барселона не пройдёт ПСЖ в 1/8 Лиги Чемпионов - а вероятность этого, абсолютно НЕ нулевая...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:56
Пусть себе интересуются))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:51
Начались "бросания тапочками"....и что то мне это напоминает....особенно в нашем Чемпе...:))))
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