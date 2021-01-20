Куман — о словах Леонардо: «Я интересуюсь Неймаром и Мбаппе»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова спортивного директора ПСЖ Леонардо, который заявил французский клуб интересуется Лионелем Месси.
Если вы спросите у меня, интересуюсь ли я Неймаром и Мбаппе, то я отвечу, что да.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова спортивного директора ПСЖ Леонардо, который заявил французский клуб интересуется Лионелем Месси.
Если вы спросите у меня, интересуюсь ли я Неймаром и Мбаппе, то я отвечу, что да.
Свой этап приглашения звёздных игроков за 100+ лимонов, прошлое руководство Барсы благополучно "профукало", оставив клуб с кучей проблем в составе, финансовыми долгами и неопределённым будущим... Плюс вообще не факт что Куман доработает до конца сезона, после выборов нового президента Барсы, и особенно, если Барселона не пройдёт ПСЖ в 1/8 Лиги Чемпионов - а вероятность этого, абсолютно НЕ нулевая...
Свой этап приглашения звёздных игроков за 100+ лимонов, прошлое руководство Барсы благополучно "профукало", оставив клуб с кучей проблем в составе, финансовыми долгами и неопределённым будущим... Плюс вообще не факт что Куман доработает до конца сезона, после выборов нового президента Барсы, и особенно, если Барселона не пройдёт ПСЖ в 1/8 Лиги Чемпионов - а вероятность этого, абсолютно НЕ нулевая...