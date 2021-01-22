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Олег Иванов: «Тяжело от понимания, что я находился в одном клубе 9 лет»

сегодня, 00:08

Полузащитник Олег Иванов прокомментировал свой переход в «Уфу».

Тяжело пока от понимания, что я находился в одном клубе [«Ахмате»] девять лет. Пока непривычно осознавать, что ты в другой команде. Через пару дней втянусь, нужно будет влиться в коллектив, поймать тренировочный ритм и постараться выполнить задачу. Было не так много предложений, не знаю, с чем это связано. Может, команды пока не определились с составами. До сборов поступило конкретное предложение от «Уфы», я посчитал, что это для меня новый вызов. Не нужно сидеть и ждать, можно сразу быть в деле. Посоветовался с семьей и решил ехать. Заочно знаком почти со всеми, всё-таки не один год играли друг против друга. Больше с Беленовым, мы с ним в юношеской сборной пересекались.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:59
Уфа - это новый вызов ? М-дааа ! Шило на мыло ? )) Растём и прогрессируем ? )))
Gahi
Gahi
сегодня в 00:22
Быть и уважать это очень важно для игрока.
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