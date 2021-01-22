Б. Игнатьев — о продаже Кокорина: «Это простая экономика»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал грядущий трансфер форварда «Спартака» в «Фиорентину».

Саша не отметился там серьезными делами, а получал одну из самых высоких зарплат. В этот момент «Спартак» получает предложение о покупке футболиста и решил этим воспользоваться. Это простая экономика.

Поверьте, если бы он был нужен клубу, то его бы не отпустили ни за 8 миллионов евро, ни за 10. Нападающие в современном футболе стоят очень дорого.

Давайте дождемся, когда Саша пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом. Пока нельзя быть на 100 процентов уверенным в этом трансфере. Если же все получится, то это будет большое событие для нашего футбола. Значит, все-таки российских игроков ценят за рубежом.

Саше же хочу пожелать только удачи, обойтись без травм и показать свой уровень в Серии А.