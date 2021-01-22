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Б. Игнатьев — о продаже Кокорина: «Это простая экономика»

сегодня, 08:17

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал грядущий трансфер форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Саша не отметился там серьезными делами, а получал одну из самых высоких зарплат. В этот момент «Спартак» получает предложение о покупке футболиста и решил этим воспользоваться. Это простая экономика.

Поверьте, если бы он был нужен клубу, то его бы не отпустили ни за 8 миллионов евро, ни за 10. Нападающие в современном футболе стоят очень дорого.

Давайте дождемся, когда Саша пройдет медосмотр и поставит подпись под контрактом. Пока нельзя быть на 100 процентов уверенным в этом трансфере. Если же все получится, то это будет большое событие для нашего футбола. Значит, все-таки российских игроков ценят за рубежом.

Саше же хочу пожелать только удачи, обойтись без травм и показать свой уровень в Серии А.

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cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:08
Развести Федуна на 4,5 миллиона евро сидя на лавке! У Кокорина с экономикой всё в порядке! Посмотрим теперь, как у него с футболом...
beefs
beefs
сегодня в 08:32
это же как надо было спеть, что бы эту сделку провернуть, невероятно...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:26
Взяли даром, продали за деньги.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:22
Понятно, что экономика. На это указывает сумма предполагаемого трансфера равная примерным затратам на подъемные и расходы на зарплату Александра. А заинтересованностью данным нападающим и российским футболистом, Кокорин скорее всего обязано своим авторитетным протеже и бывшим наставникам - Капелло и Манчини.
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