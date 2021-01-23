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Овчинников: «Снова работать с Ганчаренко? Никогда не говори никогда»

23 января 2021, 15:26

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал возможность повторной работы с Виктором Ганчаренко.

Есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда. Не знаю, возможно. Но я несколько иначе видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда.

Чья была идея сменить схему и играть в четыре защитника? Это был вынужденный шаг. У нас травмировались защитники, было ограниченное число футболистов на эту позицию. Плюс результаты заставляли что-то изменить. Мы попытались, получилось на каком-то этапе. Возможно, стало лучше. Вернется ли ЦСКА к игре в три [центральных] защитника? Никто не знает, иногда приходится возвращаться.

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Все комментарии
мангo
мангo
23 января в 21:06
Гончаренко будет у него работать ответсвенным за мячики
oFANATo
oFANATo
23 января в 20:48
Золотые слова, ( Никогда не говори никогда)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
23 января в 20:19
Гончаренко работать только в сеохозе
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 января в 19:13
Скорее всего да, но Овчинников на всякий случай страхуется, а вдруг...
mensk
mensk
23 января в 18:36
Гончаренко для ЦСКА это прошлый век.
berda2003
berda2003
23 января в 18:33
овчинников - тренер - ржу не могу...
Mi6
Mi6
23 января в 18:12
Вите место на картофельном поле
МапС
МапС
23 января в 18:12
Постучись в депо, мож и возьмут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 17:38
Вобщем нечего не сказал!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 17:34
Думаю, что Сергей с Витей больше не пересекутся в одной команде.
cska1948
cska1948
23 января в 16:42
"...иногда приходится возвращаться."
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Поэтому Овчинников так аккуратно говорит про работу с Ганчаренко.
sv_1969
sv_1969
23 января в 16:39
Наверное не будет!Но.....
particular
particular
23 января в 16:20, ред.
Вижу в Овчинникове потенциал на будущее - уверенный, корректный, кухней владеет, опыт имеется и есть своё видение отдельных вопросов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ КЭТиК (раскрыть)
23 января в 16:14
Примерно как я? В смысле, ангел?
ermak6848
ermak6848
23 января в 16:03
работай пока есть возможность на пользу фк ЦСКА
КЭТиК
КЭТиК
23 января в 15:57
Жрать будет нечего и Ганчаренко покажется ангелом.
Caniggia
Caniggia
23 января в 15:35
У них с Ганчаренко разное видение игры и разное понимание развития и прогресса команды. Собственно, по-этому, Ганчаренко и поспособствовал не продлению контракта Овчинникова с ЦСКА. Работать они вместе больше не будут, но "босс" тактично не стал жечь мосты.
mihaluch
mihaluch
23 января в 15:35
Не возвращайся ни когда к старым схемам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 января в 15:33
"Ратовать за что то может главный тренер. Пока ты не главный ратовальник должен быть закрыт. Речь не о том хороший, или плохой ВМГ, речь о том, что он Главный, а значит субордирацию никто не отменял. Бери команду, например из Пезы, или Омска и" ратуй" на здоровье.
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