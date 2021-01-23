Овчинников: «Снова работать с Ганчаренко? Никогда не говори никогда»

Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал возможность повторной работы с Виктором Ганчаренко.
Есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда. Не знаю, возможно. Но я несколько иначе видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда.
Чья была идея сменить схему и играть в четыре защитника? Это был вынужденный шаг. У нас травмировались защитники, было ограниченное число футболистов на эту позицию. Плюс результаты заставляли что-то изменить. Мы попытались, получилось на каком-то этапе. Возможно, стало лучше. Вернется ли ЦСКА к игре в три [центральных] защитника? Никто не знает, иногда приходится возвращаться.