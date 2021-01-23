Овчинников: «Снова работать с Ганчаренко? Никогда не говори никогда»

Бывший старший тренер ЦСКА прокомментировал возможность повторной работы с .

Есть хорошая поговорка — никогда не говори никогда. Не знаю, возможно. Но я несколько иначе видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда.