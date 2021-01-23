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ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде опорника Данило

23 января 2021, 20:43

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА, сообщает Le10sport.

По информации источника, 24-летний опорный хавбек перейдет в ЦСКА на правах аренды с последующим правом выкупа. Полностью сумма перехода должна составить около 10 млн евро.

В текущем сезоне бразильский футболист сыграл в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
24 января в 14:11
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы, прокомментировал информацию о согласованной аренде с ЦСКА.

— Они интересуются, но пока ничего больше. Ничего еще не согласовано, но посмотрим, что будет на следующей неделе, — сказал Пасторелло
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Jeck Denielse (раскрыть)
24 января в 09:30
Классона, ЦСКА вёл, но потом отказался, а вот Краснодар взял и не пожалели
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 января в 00:36
Не ошибается только тот кто ничего не делает...
ЦСКА методом проб и ошибок но хоть пытается усилиться....
Понятно что нельзя постоянно вытягивать такой джек-пот как Влашич или Марио....
И деньги тут не показатель...можно и дороже 10-ки купить условного Педро Рошу...а можно и за 2 млн разыскать такого классного игрока как Виктор Классон....

Удачной сделки...и пусть у парня получится..в РПЛ...
Коcсутий
Коcсутий
23 января в 23:51
Очередной ноунейм
SHMEL
SHMEL
23 января в 22:43
Будем посмотреть, что за птица. Десятка очень дорого, но может он того стоит...
makkie
makkie
23 января в 22:28
Лавочник Браги и Ниццы, никому особо не нужен.
Но Хендрикс - не усиление, а Данило это интересный вариант, не перепутайте 😂🤦‍♂️
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
23 января в 22:24
Когда то и Сапогов считался перспективным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 января в 22:13
Посмотрим, что из этого получится...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 января в 22:12
Если мне память не изменяет то по началу он считался перспективным
Mi6
Mi6
23 января в 22:11
С физруком никто не заиграет
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
23 января в 22:10
Вот это и напрягает. Никто на постоянку брать парня не хочет.
За адекватность
За адекватность
23 января в 21:51
Из "Браги" трижды уходил в аренду ("Валенсия", "Бенфика", "Стандард") и все три раза возвращался. Потом таки продали "Ницце". В принципе "ЦСКА" наверное ничем не рискует особо, взяв игрока именно в аренду с правом выкупа. Заиграет - выкупят, а на нет и суда нет, уедет обратно. Опорник нужен был. Как обычно личное мнение.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 21:42
Мне нравится когда мы когото берём,это даёт надежду,что сможем играть лучше!
Black Widow
Black Widow
23 января в 21:24
Что-то с селекцией у ЦСКА совсем беда. Всякий хлам собирают.
Caniggia
Caniggia
23 января в 21:21, ред.
10 лямов за кота в мешке? Странно! Но посмотрим, всё же молодой бразилец.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 января в 21:20
Вроде часто в аренде
КЭТиК
КЭТиК
23 января в 21:05
Судя по всему посредственный игрок.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 января в 20:59
Посмотрим , что это за Данило мастер такой??? Что то его статистика совсем не впечатляет. И вроде не пацан уже, а играет мало. Как бы не получилось, что сменят шило на мыло. Что то сомнительно, что он будет лучше Бистровича, да еще и десятку за него придется отдать если приглянется. В целом пока очень странным выглядит этот трансфер, посмотрим , что будет в реальности.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 января в 20:57
Будем надеяться, что селекционная служба не совсем 8...может что то увидели, что нам неизвестно....или (во что не хочется верить ) финансовая махинация...
Ironigor
Ironigor
23 января в 20:56
Ничем не отметился но 10 лямов стоит !!!??? Интересно.
Zenit_84
Zenit_84
23 января в 20:55
Интересненько будет посмотреть
oFANATo
oFANATo
23 января в 20:55
Хорошая новость.👍
Грамотно берут в аренду
с правом выкупа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
23 января в 20:51
Всего 4 игры в основе за 20 туров. Маловато. Как бы не второй Гайч.
particular
particular
23 января в 20:48
Правильно, - пощупать бразика, поглядеть на его скучающий фейс, посмотреть на его склонность к травмам и безделью и только потом, отгрузить монет...
cska vperiod
cska vperiod
23 января в 20:45
Барбоза на слуху но ничего не добился.
shlomo
shlomo
23 января в 20:44
А усиление ли это....что то как то не то...
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