ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде опорника Данило

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА, сообщает Le10sport.
По информации источника, 24-летний опорный хавбек перейдет в ЦСКА на правах аренды с последующим правом выкупа. Полностью сумма перехода должна составить около 10 млн евро.
В текущем сезоне бразильский футболист сыграл в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
ЦСКА методом проб и ошибок но хоть пытается усилиться....
Понятно что нельзя постоянно вытягивать такой джек-пот как Влашич или Марио....
И деньги тут не показатель...можно и дороже 10-ки купить условного Педро Рошу...а можно и за 2 млн разыскать такого классного игрока как Виктор Классон....
Удачной сделки...и пусть у парня получится..в РПЛ...
ЦСКА методом проб и ошибок но хоть пытается усилиться....
Понятно что нельзя постоянно вытягивать такой джек-пот как Влашич или Марио....
И деньги тут не показатель...можно и дороже 10-ки купить условного Педро Рошу...а можно и за 2 млн разыскать такого классного игрока как Виктор Классон....
Удачной сделки...и пусть у парня получится..в РПЛ...