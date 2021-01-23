ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде опорника Данило

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23 января 2021, 20:43

Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА , сообщает Le10sport.

По информации источника, 24-летний опорный хавбек перейдет в ЦСКА на правах аренды с последующим правом выкупа. Полностью сумма перехода должна составить около 10 млн евро.

В текущем сезоне бразильский футболист сыграл в четырёх матчах Лиги 1, но результативными действиями не отметился.