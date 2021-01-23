Будете смеяться, но «Спартаку» по-прежнему нужен правый латераль

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23 января 2021, 19:01

Но речь не о глубоком резервисте «Наполи».

Если Мозес не заиграет весной – с ним надо прощаться

Начнем с хороших новостей для «Спартака». Если не наиграют Виктора, то 30 июня истечет срок аренды игрока «Челси». С ним можно прощаться, если главного тренера не устроят выступления в РПЛ бывшего игрока «Интера».

Краткосрочное соглашение подписывали как раз из-за опасений. Сильный по умолчанию футболист не всегда показывал максимум. Его выступления за московский клуб — история о предвзятости, которую напитал сам игрок.

За 35 минут с «Химками» Мозес потерял мяч в 4 случаях из 16. И хотя против «Краснодара» забил гол, с порога любимцем публики не стал. Освободил Зобнина от работы справа в защите, но в трудную минуту от Виктора мало пользы, особенно в защите.

«Ростов» в гостях забил единственным ударом в створ – Мамаев постарался, но «Спартак» ведь имел полтора часа, за которые сами почти ничего предметного не создали. Мозес нанес один удар мимо, разок отдал передачу под удар, но от поражения не спас.

Как не спас от мировых с «Уралом» и «Динамо». Также не помог в дни поражения с «Сочи» и «Зенитом». К декабрю успел адаптироваться, но провел ряд невзрачных матчей. Может, слишком много требуют от правого латераля? Нет, ведь есть статистика РПЛ .

В топ-5 главных созидателей сезона найдете Дугласа Сантоса и Зобнина. Их объединяет как раз игра на флангах, не только в центре. Так что к Мозесу справедливо придираются. Причем в обороне не чудил постоянно – «Спартак» не пропускает пачками, а Маслов страхует нигерийца.

Но если Виктор не зажжет, то тренер попросит найти вместо него другого игрока. И тут важно понимать, кто занимается поисками.

В «Спартаке» селекцией снова занимается Попов

Мозеса искал и привез Газизов. А до него Цорн примерялся к доброму десятку правых латералей. Ни одного руководство «Спартака» не одобрило. Или не смогло заполучить за вменяемые деньги. Или получали категоричные отказы от потенциальных новобранцев.

Хотя теперь селекцией в клубе снова занимается Дмитрий Попов. Впору верить в приезд бразильца на правый фланг, чтобы Айртон не скучал. И хотя итальянцы уверены, что «Спартаку» снова интересен защитник «Наполи» Малькуи, информацию уже оперативно опровергли сами москвичи.

Охотно верим, что 29-летний француз, который переехал в Неаполь из «Лилля» за дикие 12 млн евро, не является первым в списке скаутов «Спартака» под присмотром Попова. Хотя бы по причине травм и отсутствия игровой практики в Неаполе. Кевин слабее, чем Хисай, к которому присматривались ранее.

Француз настолько плох, что 32 минуты на поле, а в конце декабря получил еще одну травму, и непонятно, когда вернется. Единственная причина, почему «Спартак» все-таки может интересовать Кевин – Жиго и Джикия сыграют в паре при новой схеме, и тогда хотят обзавестись парнем, что говорит на французском языке.

Но это странный выбор, хотя агент Малькуи явно перевез бы клиента в Москву, ведь в «Наполи» парню платят всего 0.8 млн евро в год. Не заигравшему Гулиеву платят в «Спартаке» больше. Впрочем, есть важный сдерживающий фактор, чтобы зимой воевать за иностранного правого защитника.

Легионеры под запретом без продажи Урунова

Нужно отдавать Урунова минимум в аренду. Тот же Тиль уже давненько отправился в «Фрайбург», где провел жалкие 9 минут в Бундеслиге. Нужны места для иностранных новичков, ведь лимит настолько «удачно» работает, что для «Спартака» нет молодого правого латераля с российским паспортом.

Не удивимся, если Попов присмотрится весной к молодому Самошникову из «Рубина», а вот найти реально талантливого новичка из топ-5 будет сложно. Многие легионеры считают, что приглашение в РПЛ – билет в один конец. К деньгам, но без права вернуться еще сильнее. Своего Робертсона «Спартак» не найдет.

Также учитывайте фактор Квинси. Между Промесом и правым латералем лично Федун выберет голландца. И будет прав. Вот только если в арсенале «Спартака» весной появится схема «4-4-2», как бы Зобнин не вернулся на позицию, где его не любит видеть тренер сборной России.

Роман и сейчас не кажется более слабым или бесполезным правым латералем, чем Мозес. И это уже плохие новости для «Спартака». Рядом с трансферами, которые или стали, или могут оказаться успешными – Соболева, Крала, Ларссона или Понсе, частенько видим непонятные сделки.

Урунов, Кокорин, Тиль, Мирзов и Шюррле усилили состав примерно так, как Педро Роша. Обидные промахи, и к списку может присоединиться Мозес.

Место гиблое, перепробовали десять кандидатов

На тот момент 33-летний Ещенко, которого забрали у «Анжи», заиграл случайно. Пробовали справа, кроме Андрея, еще Рассказова, Кутепова, Маслова, Петковича, Самедова, Тигиева, Маурисио и Зобнина – 9 человек за пару лет. И не обязательно десятый в очереди Мозес заиграет.

Значит, поиски продолжаются, хотя давно приобрели комичный характер. Конечно, если заполучат Промеса, то вопрос с еще одним иностранцем автоматически закрыт до лета – без продажи Крала или расставания с Хендриксом, если голландец разочарует, нет места для легионера.

Но если возвращение Квинси сорвется, хорошо бы Попову провести предварительные переговоры с рядом универсальных фланговых игроков. Во-первых, эта позиция в современном футболе стала невероятно важной, чисто тактическое совпадение.

Во-вторых, соперники будут давить на Мозеса, поскольку увидели, что в схемах «Спартака» есть лишь два человека, настолько уязвимых при прессинге – Виктор и Бакаев. И это плохо, ведь представители их позиций создают в этом сезоне больше всех моментов в РПЛ .

Так что зря «Спартак» не продумал усиление загодя. Рискует неудачно закончить не только этот сезон, но и следующий. Нельзя ставить на новых Тиля или Шюррле, но нужен правша в стиле Айртона. Кстати, по слухам бразильца рекомендовал именно Попов.

А теперь не случайно продлили контракт с Ещенко. Джикия может подстраховать слева – имел опыт в «Амкаре», а Андрей является резервистом на оба фланга. Но одного человека мало, особенно когда этому человеку почти 37 лет.

И когда ждет настолько сложная борьба в Кубке России – к матчу против «Динамо» меньше месяца, и РПЛ – место в еврокубках «Спартаку» и близко не гарантировали. Зря гранды РПЛ согласились на 8 легионеров, этот лимит уже сейчас рушит планы многим.

Скорее всего, дождутся лета, когда прояснится ситуация по Мозесу. И это плохо. В прошлом году столько месяцев искали правого латераля и пока идеального не нашли. Нет гарантий, что следующая ставка не будет такой же, как девять предыдущих, или еще хуже.