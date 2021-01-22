«Спартак» подтвердил переговоры с Промесом. Братуха нужен команде Тедеско

1611316590

сегодня, 14:56

В Москве хулиган Квинси может вернуться к стабильности.

Промес – футболист мирового уровня

По умениям и мастерству – абсолютно точно. У лучших снайперов «Спартака» в чемпионате по 8 голов. Промес, который далеко не всегда играет в основе «Аякса», забил уже 6 мячей. Конечно, лидер голландской лиги прошелся катком по многим соперникам, а Квинси присоединялся к избиению. Но Братуха забивал и «Витессу», и ПСВ – прямым конкурентам клуба из Амстердама. А сколько у «Спартака» голов против «Зенита» и ЦСКА ? Так что правильно сказал Ананидзе – в команде нет игрока такого уровня. Если руководство «Спартака» обосновало для себя подписание Кокорина, то объяснить, почему логично пойти за Промесом, еще проще. Разговоры, что Квинси «уже не тот», разбиваются о сравнение «Зенита» с бельгийским «Брюгге» в ЛЧ . Или о результаты ЦСКА против «Фейеноорда» в ЛЕ . А ведь это клуб, который ниже «Аякса» в таблице. Чемпионаты Бельгии и Голландии не такие слабые, как может показаться грандам РПЛ . А «Спартак» не настолько сильный, чтобы не вести переговоры с Промесом. В Москве наличие контактов подтвердили – убеждают Квинси и «Аякс».

Вингер заиграл в центре полузащиты

В последних матчах Промес – атакующий полузащитник. Новичок Аллер будет на острие, Тадич и Энтони – на флангах, а Промес найдет место или на краю, или под нападающим. Нерес курит бамбук – Зиеш даже шутил в комментариях под фотографией бывшего напарника над туманным взглядом бразильца. Юмор юмором, но у Квинси благодаря конкурентной среде в «Аяксе» появился опыт игры на разных позициях. Может выйти левее – если «Спартак» перейдет на «4-4-2», или сыграть на месте Бакаева, если останется схема «3-5-2». Промесу есть место в московской команде, если Урунову найдут новый клуб. В конце года, особенно против «Сочи» и «Зенита», что настроились на «Спартак», было заметно, что Тедеско жизненно не хватает свежих ходов. Отсюда игра в четыре центральных на сборах. Из той же оперы переговоры с Промесом, который за последнее время играл на четырех разных позициях, а в «Спартаке» занимал иногда место второго форварда с двумя в линию.

Квинси хочет в основу сборной Нидерландов

После Кумана сборная Нидерландов не стала сильнее. Побед над Польшей в последнем туре группового раунда Лиги Наций не позволила обойти Италию, голландцы не сыграют в финале турнира. Но Промес провел три матча в основе, еще разок вышел на замену. Являлся игроком стартовой обоймы Кумана, но у Франка Де Бура чаще оказывался на лавке. Чтобы Квинси получил шанс в полузащите или на фланге атаки, ему нужно провести крутую весну. В «Аяксе» стабильного места в основе нет – пускай прямо сейчас тренер и дал ему практику, а в «Спартаке» есть шанс заиграть словно в старые времена. И такого Промеса возьмут не только в заявку, но и в основу на Евро-2020. Нидерланды пропустили целую серию крупных турниров, Квинси недобрал матчей уровня финальной части крупного турнира.

Голландцу полезно сменить обстановку

Промес не такой позитивный за пределами поля, каким казался в «Спартаке». Так обычно бывает, когда человек шумный и улыбчивый, за закрытыми дверями все не так безоблачно. Квинси признавал на суде, что дрался с женой. Также его сейчас могут осудить по обвинению двоюродного брата. На вечеринке в доме Промеса, который игрок купил после перехода в «Спартак», родственник получил ножевые ранения. Ничего смертельного, ведь выждал полгода, а потом написал заявление на Квинси. Попахивает шантажом? Очевидно, что футболист раздает деньги близким – как обычно и бывает, содержит родню родом из Суринама. И если кузен не получил желаемого, то пошел в полицию. Промесу полезно сменить обстановку. В Москве его любили, в Москве был чемпионом. И не сидел на лавке в половине случаев.

Молодому «Спартаку» нужны чемпионы

Ещенко и Ребров получили контракты до 2022-го года, поскольку «красно-белым» нужны «деды» в заявке. Джикия, которому всего 27 лет, или 26-летний Зобнин на эту роль слабо подходят. А вот голы Жиго и его влияние на оборону лишний раз подчеркивает – навязать борьбу за место в Лиге чемпионов «Спартак» сможет только с гладиаторами на поле. Учитывая, как хорошо Промес сочетался с РПЛ – у него не было такого стилевого попадания ни в «Севилье», ни даже в родном чемпионате Голландии, появление опытного, но не старого новичка, который знает клуб и коллектив, поможет Тедеско. Помним ведь, что Кокорина в команду, где уже есть три форварда – Соболев, Понсе и Ларссон, брали как раз на роль человека, что разбавит молодость опытом.

У Александра не получилось, зато заслужил приглашение в Серию А. У Промеса не получается скорее за пределами поля – криминальный элемент из него еще нелепее, чем репер. Но если голландцу хочется снова стать сильным стабильным футболистом, то стоит подумать о возвращении в Москву. В истории «Спартака» немного людей, которых можно сравнить с Вагнером или Халком по влиянию на игру и результаты. Квинси тащил «Спартак», ему до сих пор всего 29 лет. Далеко не худший вариант после неудачной попытки заиграть под форвардами Тиля, перемены в форме Бакаева и ухода Кокорина, которой пытался, но не смог стать вторым форвардом «красно-белых».

Учитывая свежий опыт Промеса – играет под нападающим спокойнее, чем раньше, не говоря о классической работе по двум флангам, переговоры с ним являются логичным шагом. У Квинси проблемы сосредоточены за полем, но в России его не ждут в суде, зато тепло встретят фанаты, если с порога покажет себя, как умеет. Речь о невероятно сильном футболисте, который многое может дать команде, что привезла для соединения линий голландца Хендрикса. Если Алекс Крал покинет «Спартак» этой зимой, что не исключено, то два голландца и Зобнин вполне могут сформировать треугольник в центре поля.