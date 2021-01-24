«Спартак» готов заплатить 5 млн евро за полузащитника «Црвены Звезды»

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24 января 2021, 13:42

Полузащитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Спартак». Московский клуб сделал предложение по трансферу Николича в размере 5 млн евро, однако «Црвена Звезда» отклонила его. Клуб из Белграда хочет выручить за своего игрока 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Николич провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Ранее интерес к сербу проявлял «Милан».