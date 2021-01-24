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«Спартак» готов заплатить 5 млн евро за полузащитника «Црвены Звезды»

24 января 2021, 13:42

Полузащитник «Црвены Звезды» Велько Николич может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Спартак». Московский клуб сделал предложение по трансферу Николича в размере 5 млн евро, однако «Црвена Звезда» отклонила его. Клуб из Белграда хочет выручить за своего игрока 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Николич провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Ранее интерес к сербу проявлял «Милан».

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Все комментарии
makkie
makkie
25 января в 11:36
Похоже на отголоски зимней трансферной кампании Спартака, которая с треском провалилась.
Может тогда и вели Николича. Сейчас вряд ли.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 января в 00:51
Отменить лимит к чертям собачьим . ))
batog
batog
24 января в 19:56
Только аренда на сезон.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 января в 17:59
Сербы и хорваты это далеко не одно и тоже. Как по менталитету, так и по уровню. Влашичу было 19 лет и он был в АПЛ. А этот.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
24 января в 17:57
А правда, как быть с переизбытком легов?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nischtyachok (раскрыть)
24 января в 17:56
Возможно ты в чем то прав, но Спартак частный клуб и тратит деньги н усмотрение хозяина. А вот госклубы Зенит, Локо, Динамо, Рубин, Ростов и пр. хорошо бы "обложить" такой опцией.
ABir
ABir
24 января в 16:46, ред.
Не надо торопиться не Спартаку, не Звезде. Если в Звезде уверенв, что он стоит 6 лимонов, то пусть запасутся терпением
Nischtyachok
Nischtyachok
24 января в 16:25
Такие деньги, я их уже представить не могу, насколько они огромные для меня, для тебя, читающий этот коммент. Сделали бы лучше традицию отменять хотя бы одну сделку в пользу к примеру сирот, один только этот трансфер помог бы 200 детдомовцам обрести жильё.
nikoladolgov
nikoladolgov
24 января в 16:18
У нас своих Петровичей такого уровня полон Пердив !
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
24 января в 16:16
5 лямов на трансфер, 5 - агентам, 5 - на откаты; итого федун заплатит 15 лямов. Бизнес по-спартаковски
alexando1974
alexando1974
24 января в 15:30
что 5 что 6 один хрен! но 6 это много а за 5 бы готовы взять)))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
24 января в 15:22
А что делать , если свои - ....овно ?!
mihaluch
mihaluch
24 января в 15:13
Готов пускай платит.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 января в 15:12
В идеале лучше взять в аренду и потом уже решить стоит Николич этих денег или нет. И вообще подходит ли он Спартаку. Но вопрос захотят ли все стороны аренду обсуждать
cska vperiod
cska vperiod
24 января в 15:10
Спартаку надо вновь внедриться в Африку, европейцы раскусили тарасовку и ни зачто не хотят туда ехать.
ermak6848
ermak6848
24 января в 15:10
Если есть финансовая возможность - надо приобретать этого парня...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 января в 14:45, ред.
А вообще диву даёшься глядя на волонтёрство Леонида Арнольдовича...широкой души человек...с большим сердцем...

И Црвену обогатить...и Хендрикса осчастливить...и Мирзова возродить (в Химках)...и усилить Айнтрахт Тилем...и Фиорентину Кокориным...а уж скольких тренерам поправил финансовое положения приглашая их каждые нечётные понедельники ...и не сосчитать...
Как его на всех хватает...??...деятельность достойная восхищения...
И ведь в замен ничего не требует...ни титулов ни еврокубков...
Редкого благородства и великодушия человек !!!!
Удачи и дальнейшего процветания !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 января в 14:26, ред.
Что то дороговато...6 млн...за 21-летнего парнишку...отыгравшего не так много в высшем дивизионе Сербии..

Надо было Кикнадзе позвонить....тот своего Николича и то дешевле брал...наверняка места знает...может расскажет....где нынче Николичи по сносной цене...
Крикун
Крикун
24 января в 14:04
У спартака в составе было 7 легов, они купили никому не нужного опорника из Голландии и вернули Педрошу. Итого 9 легов сейчас, не считая 20 миллионного Тиля который на скамейке в аренде сидит. Смысла рассуждать о новых трансферах нет. И так заявка забита низкопробными футболистами - легионерами.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 января в 13:56
Куда спартаку столько иностранцев, солить? Они уже одного подписали, с Промесом переговоры ведут и еще один? У спартака и так уже перелимит, ПедРошу не знают куда пристроить, Урунова...
particular
particular
24 января в 13:50
В наше не спокойное время, вполне может оказаться, что игрок не соответствует ценнику, а его игра обманет ожидание покупателей... И тем не менее, югославы чаще бывают в тему...
STVA 1
STVA 1
24 января в 13:48
А будет ли толк...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 января в 13:43
"Спартак" ищет своего Влашича.
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