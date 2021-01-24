«Спартак» готов заплатить 5 млн евро за полузащитника «Црвены Звезды»

Полузащитник «Црвены Звезды» Велько Николич может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Спартак». Московский клуб сделал предложение по трансферу Николича в размере 5 млн евро, однако «Црвена Звезда» отклонила его. Клуб из Белграда хочет выручить за своего игрока 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Николич провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Ранее интерес к сербу проявлял «Милан».
Может тогда и вели Николича. Сейчас вряд ли.
Может тогда и вели Николича. Сейчас вряд ли.
И Црвену обогатить...и Хендрикса осчастливить...и Мирзова возродить (в Химках)...и усилить Айнтрахт Тилем...и Фиорентину Кокориным...а уж скольких тренерам поправил финансовое положения приглашая их каждые нечётные понедельники ...и не сосчитать...
Как его на всех хватает...??...деятельность достойная восхищения...
И ведь в замен ничего не требует...ни титулов ни еврокубков...
Редкого благородства и великодушия человек !!!!
Удачи и дальнейшего процветания !!!
И Црвену обогатить...и Хендрикса осчастливить...и Мирзова возродить (в Химках)...и усилить Айнтрахт Тилем...и Фиорентину Кокориным...а уж скольких тренерам поправил финансовое положения приглашая их каждые нечётные понедельники ...и не сосчитать...
Как его на всех хватает...??...деятельность достойная восхищения...
И ведь в замен ничего не требует...ни титулов ни еврокубков...
Редкого благородства и великодушия человек !!!!
Удачи и дальнейшего процветания !!!
Надо было Кикнадзе позвонить....тот своего Николича и то дешевле брал...наверняка места знает...может расскажет....где нынче Николичи по сносной цене...
Надо было Кикнадзе позвонить....тот своего Николича и то дешевле брал...наверняка места знает...может расскажет....где нынче Николичи по сносной цене...