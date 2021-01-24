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«Фортуна» хочет приобрести нападающего «Краснодара»

24 января 2021, 10:13

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий на правах аренды за «Тамбов», может перейти в «Фортуну».

Сообщается, что немецкий клуб активно интересуется игроком и планирует в ближайшее время попробовать выкупить форварда.

В настоящее время «Фортуна» формирует официальное предложение.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 января в 10:57, ред.
Если это действительно так, нужно продавать без раздумий. Если игрок отдан в аренду, значит, самим особо не нужен. Учитывая подвешенное состояние Тамбова, задержки зарплат и риск вылететь в ФНЛ - переезд в Германию выгоден для всех.
Команда середняк, без особых звезд и амбиций. Вполне можно пробиться в состав и получить опыт в ТОП-чемпионате.
Единственной помехой может стать то, что быки расчитывают на него после аренды. Ну или по деньгам не сойдутся...
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
24 января в 10:29, ред.
Ясен пень сравнил великий Тамбов и какие то гансы!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 января в 10:15
Врятли он захочет!
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