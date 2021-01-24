«Фортуна» хочет приобрести нападающего «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий на правах аренды за «Тамбов», может перейти в «Фортуну».
Сообщается, что немецкий клуб активно интересуется игроком и планирует в ближайшее время попробовать выкупить форварда.
В настоящее время «Фортуна» формирует официальное предложение.
Команда середняк, без особых звезд и амбиций. Вполне можно пробиться в состав и получить опыт в ТОП-чемпионате.
Единственной помехой может стать то, что быки расчитывают на него после аренды. Ну или по деньгам не сойдутся...
Команда середняк, без особых звезд и амбиций. Вполне можно пробиться в состав и получить опыт в ТОП-чемпионате.
Единственной помехой может стать то, что быки расчитывают на него после аренды. Ну или по деньгам не сойдутся...