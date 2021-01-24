«Фортуна» хочет приобрести нападающего «Краснодара»

1611472426

24 января 2021, 10:13

Нападающий «Краснодара» , выступающий на правах аренды за «Тамбов», может перейти в «Фортуну».

Сообщается, что немецкий клуб активно интересуется игроком и планирует в ближайшее время попробовать выкупить форварда.

В настоящее время «Фортуна» формирует официальное предложение.