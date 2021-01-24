Промес сообщил одноклубникам, что скоро покинет «Аякс»

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24 января 2021, 16:33

Нападающий «Аякса» может вернуться в «Спартак».

Голландец сообщил партнёрам по команде, что в скором времени может покинуть «Аякс». Переговоры между голландским клубом и «Спартаком» практически завершены, сумма трансфера должна составить около 12 млн евро.