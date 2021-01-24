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Промес сообщил одноклубникам, что скоро покинет «Аякс»

24 января 2021, 16:33

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак».

Голландец сообщил партнёрам по команде, что в скором времени может покинуть «Аякс». Переговоры между голландским клубом и «Спартаком» практически завершены, сумма трансфера должна составить около 12 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 20:02
отличная весть !
youtomee
youtomee ответ димон 37 (раскрыть)
24 января в 22:25
это смотря что понимать под "заиграл": Красич был хорош в Италии первое время, Вагнера вроде вообще в Европе не было, он в Китай за деньгами поехал, Хонда не показал ничего выдающегося, но тем не менее года 3 поиграл в Милане, на своем уровне и с учетом того, что из себя представлял Милан, Жо - это сплошная проблема из за дисциплины, его везде поперли
димон 37
димон 37
24 января в 21:17
Анатолий, а расскажите пожалуйста кто из ЦСКА в Европе заиграл, Вагнер, Джо, думбия, хонда, красич
Hypnoz
Hypnoz
24 января в 20:49
В Рфпл будет топом !
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
24 января в 20:44
здраствуй Анатолий! зачем на футбольном сайте указывать на орфографические ошибки когда у самого не получается даже правильно написать фамилию игрока,который возможно вернётся в Спартак? на счёт криминала Промеса? в жизни всё бывает, а футболисты не самые умные и образованные люди, тем более с такими зарплатами, которые они получают...голова может и закружиться, тут главное вовремя на нашу грешную землю вернуться. ну и лично для меня главное что они на футбольном поле показывают, а не за его пределами ( естественно в разумных рамках)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
24 января в 20:05
Уважаемый КБ! Просьба впредь писать без ошибок. Слово уедЕт пишется через Е, а не как у тебя через И. Но это не главное. Тебя не смущает наличие некоего криминального момента в карьере Помеса? Наконец, что это так потянуло в РПЛ. В Испании не потянул, а Голландии не блеснул. Вся надежда на Спартак? Бескорыстием не пахнет. Хотя скажу, что мне любопытно будет посмотреть на этого "красавца" в составе Спартака. В свое время он играл неплохо, как будет сейчас не знает никто, даже он сам.
шyм
шyм
24 января в 19:25
Игрок уровня спартака, но сейчас даже в Спартаке не проявит себя как надо
шyм
шyм ответ Gelious (раскрыть)
24 января в 19:22
    шyм
    шyм ответ cska vperiod (раскрыть)
    24 января в 19:16
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ euminaev (комментарий удален) (раскрыть)
      24 января в 19:07
      Но Куинси скажет первое слово
      SHMEL
      SHMEL ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      24 января в 18:32
      Тебя нужно срочно откомандировать на подписание контракта и уладить все детали тонкости.
      Dima salev
      Dima salev
      24 января в 18:31
      Хороший приобретения уверен принесёт пользу
      SHMEL
      SHMEL
      24 января в 18:29, ред.
      ПромЭс уже не тоРт...Хотя спартаку сойдет, осталось избавиться от ПедРоши и Урунова -они лишние в заявке.
      Скоро ПромЭса объявят в международный розыск и посадят как Коко, только чуть чуть на более долгий срок на 3-4 года, тогда можно будет сазать, что трансфер удался!
      Константин Белых
      Константин Белых
      24 января в 18:14
      12 лямов минус 4 за Кокотницу итого 8 лямов и БРАТУХА В ДЕЛЕ!! Нападение зверское будет!!
      Сп62
      Сп62 ответ cska vperiod (раскрыть)
      24 января в 18:03
      За посредственного игрока 12 лямов не просят. Смекаешь?
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ cska vperiod (раскрыть)
      24 января в 18:00, ред.
      если Промес перейдёт в Спартак это будет означать, что наш лидер вернулся в команду, а ваш ( Влашич) уже этим летом покинет цска😉😁 Промес уже поиграл в европе и больше мыслей в его голове не будет чтобы попробовать себя в топ -5 европейских чемпионатов. 29 лет для футболиста это далеко не критично, главное чтобы Антоха снова начал рулить в команде, а самому Промесу в контракте нужно прописать бонусы за голы и ассисты ( например 10 голов + 10 голевых за сезон означает + лям) чтобы не расслабился на окладе и был предельно мотивирован. в ответ тебе конь скажу, что борьба за лига чемпионское место это не означает, что Спартак непременно будет минимум вторым, а то что наверняка не вылетит из этой гонки в случае подписание Промеса. а Влашич всё равно уедит очень скоро😉
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      24 января в 17:55
      Антоха, ждём. Лучший легионер РПЛ в 10-х! По уровню нынешних игроков в чемпионате с ним сможет разве что Влашич сравниться, да и то далеко не факт.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
      24 января в 17:53
      А третий момент тебя не настораживает? У Промеса не все ладно в криминальном аспекте? Это играет роль?
      mphuZ
      mphuZ ответ Caniggia (раскрыть)
      24 января в 17:51
      Тренеру вообще плевать, он через полгода на родину уедет))
      berda2003
      berda2003
      24 января в 17:47
      за списанного негра 12 лямов - бред, потом и за трояк не продадут...
      а какой откат?
      Hypnoz
      Hypnoz
      24 января в 17:35
      Где-то в Москве, заплакал вратарь-рекордсмен.....
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      24 января в 17:30
      "Спартаку" нужен другой владелец.
      cska vperiod
      cska vperiod ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      24 января в 17:30
        cska vperiod
        cska vperiod
        24 января в 17:27
        Негр, посредственный игрок уровня спартака, нигде не смог достойно сыграть, а сейчас врядли проявит себя даже в спартаке.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        24 января в 17:25
        Основной игрок сборной Нидерландов едет
        Faustello
        Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        24 января в 17:24
        Спаси Господи
        Квинси Промеси!)))
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Faustello (раскрыть)
        24 января в 17:23
        Без поножовщины обидит, по футбольному, обводочками)
        1bear
        1bear
        24 января в 17:21
        за "длинным рублём"собрался,что совсем не плохо - лишь бы с пользой...
        Faustello
        Faustello ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        24 января в 17:17
        Азаза, они же не родственники Промескины, чё им боятся?)))
        Caniggia
        Caniggia
        24 января в 17:16
        Промес стал в Спартаке одним из лучших легионеров в истории чемпионатов России. Думаю, всем будет интересно посмотреть на возвращение этого креативного игрока. Настораживают лишь 2 момента:
        - почему он не смог закрепиться в Европе и от него легко отказываются. Тот ли это Промес?
        - как бы не повторилась история с Кокориным, когда игрок приобретается по желанию владельца клуба прежде всего, но не факт, что по желанию тренера.
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