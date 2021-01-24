Промес сообщил одноклубникам, что скоро покинет «Аякс»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак».
Голландец сообщил партнёрам по команде, что в скором времени может покинуть «Аякс». Переговоры между голландским клубом и «Спартаком» практически завершены, сумма трансфера должна составить около 12 млн евро.
- почему он не смог закрепиться в Европе и от него легко отказываются. Тот ли это Промес?
- как бы не повторилась история с Кокориным, когда игрок приобретается по желанию владельца клуба прежде всего, но не факт, что по желанию тренера.
- почему он не смог закрепиться в Европе и от него легко отказываются. Тот ли это Промес?
- как бы не повторилась история с Кокориным, когда игрок приобретается по желанию владельца клуба прежде всего, но не факт, что по желанию тренера.