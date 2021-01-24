Нойер побил рекорд Оливера Кана

1611508637

24 января 2021, 20:17

Голкипер «Баварии» не пропустил ни одного мяча в матче Бундеслиги с «Шальке» (4:0).

Таким образом, 34-летний игрок провел свой 197-й сухой матч в данном турнире и побил рекорд экс-вратаря мюнхенцев по этому показателю.