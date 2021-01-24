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Нойер побил рекорд Оливера Кана

24 января 2021, 20:17
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не пропустил ни одного мяча в матче Бундеслиги с «Шальке» (4:0).

Таким образом, 34-летний игрок провел свой 197-й сухой матч в данном турнире и побил рекорд экс-вратаря мюнхенцев Оливера Кана по этому показателю.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ allemz (раскрыть)
25 января в 09:04
Лучший в мире???Очень спорно,сейчас очень много прекрасных вратарей и назвать кого-то одного лучшим,например я,не могу.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
24 января в 22:12
Достойный приемник Кана.
A.S.A
A.S.A
24 января в 21:35
Помню времена когда в раме у Баварии стоял Кан! Порой казалось что его просто нерельно пробить,такая глыба в воротах! Жаль только что не стал ЧМ!
Нойер тоже добился больших высот, и не даром считается одним из лучших вратарей всех времен
allemz
allemz
24 января в 21:23
Великий вратарь, лучший в мире.
Loko57
Loko57
24 января в 21:22
Ещё со времён Шальке с удовольствием слежу за его игрой.
barcamilan
barcamilan
24 января в 21:17
помню когда нойер перешел в баварию, баварские фаны негодовали, говорили что не будут любить нойера, а щас все наоборот
STVA 1
STVA 1
24 января в 20:32
К этому все и шло!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 января в 20:23
Если учесть, что Нойер заканчивать не собирается, то рекорд будет расти еще долго. И вряд ли в ближайшем будущем его кто то побьет. Нойер в отличной форме , ждем новых изменений в установленных им же рекордов.
shlomo
shlomo
24 января в 20:19
Ну это должно было бы случиться...поздравления!
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