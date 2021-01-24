Нойер побил рекорд Оливера Кана

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не пропустил ни одного мяча в матче Бундеслиги с «Шальке» (4:0).
Таким образом, 34-летний игрок провел свой 197-й сухой матч в данном турнире и побил рекорд экс-вратаря мюнхенцев Оливера Кана по этому показателю.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не пропустил ни одного мяча в матче Бундеслиги с «Шальке» (4:0).
Таким образом, 34-летний игрок провел свой 197-й сухой матч в данном турнире и побил рекорд экс-вратаря мюнхенцев Оливера Кана по этому показателю.
Нойер тоже добился больших высот, и не даром считается одним из лучших вратарей всех времен
Нойер тоже добился больших высот, и не даром считается одним из лучших вратарей всех времен