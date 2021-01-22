«Бернли» прервал 68-матчевую серию «Ливерпуля» без поражений дома в АПЛ

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сегодня, 09:35

«Ливерпуль» дома уступил «Бернли» в матче 18-го тура АПЛ .

Таким образом, «красные» прервали свою беспроигрышную домашнюю серию в английском первенстве, которая насчитывала 68 матчей. До этого «Ливерпуль» последний раз уступал на «Энфилде» в апреле 2017 года в игре с «Кристал Пэлас» (1:2). С того момента прошло 3 года и 273 дня.

Это является второй самой долгой беспроигрышной серией в истории АПЛ . Рекорд принадлежит «Челси». Лондонский клуб провёл 86-матчевую серию без поражений на домашней арене в АПЛ в период с февраля 2004 по октябрь 2008 года.

Кроме того, «Бернли» впервые обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в рамках английского чемпионата с 1974 года.