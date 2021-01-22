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«Бернли» прервал 68-матчевую серию «Ливерпуля» без поражений дома в АПЛ

сегодня, 09:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Ливерпуль» дома уступил «Бернли» в матче 18-го тура АПЛ.

Таким образом, «красные» прервали свою беспроигрышную домашнюю серию в английском первенстве, которая насчитывала 68 матчей. До этого «Ливерпуль» последний раз уступал на «Энфилде» в апреле 2017 года в игре с «Кристал Пэлас» (1:2). С того момента прошло 3 года и 273 дня.

Это является второй самой долгой беспроигрышной серией в истории АПЛ. Рекорд принадлежит «Челси». Лондонский клуб провёл 86-матчевую серию без поражений на домашней арене в АПЛ в период с февраля 2004 по октябрь 2008 года.

Кроме того, «Бернли» впервые обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» в рамках английского чемпионата с 1974 года.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:47
В этом сезоне много нежданчиков)))
particular
particular
сегодня в 10:37
Дааа... Сезон пополняется конфузами, нежданчиками и провалами грандов ведущих чемпионатов... Никого не миновала доля фиаско и горечи поражений...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:31
Похоже Ливерпуль серьезно болен.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:16
Да. блин, много экспрессов обломал этот ливерпульский нежданчик!
galem72
galem72
сегодня в 09:50
С одной стороны неожиданно, а с другой — наоборот. Рано или поздно это должно было произойти: клопповский фут очень энергозатратен. И три года подряд носиться на пределе своих возможностей игроки не могут.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:39
Результат конечно неожиданный.
drug01
drug01
сегодня в 09:38
Всё будет хорошо
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