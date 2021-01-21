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Федерация футбола Чехии заявила, что Бицан забил больше голов, чем Роналду

сегодня, 18:30

Федерация футбола Чехии на своём официальном сайте выступила с заявлением о том, что легендарный чешский форвард Йозеф Бицан забил больше 759 голов в своей карьере.

В сообщении федерации указывается, что Бицан забил 821 гол за 528 матчей. Таким образом, федерация утверждает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду только приближается к рекорду Бицана, но ещё не побил его.

Напомним, что во вчерашнем матче за Суперкубок Италии португалец забил свой 760-й гол в официальных матчах, став лучшим бомбардиром в истории футбола.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:41
Пеле!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:38
Вообще не понимаю как по-серьёзке можно сравнивать достижения 75-ти годовой разницы...
Тот же чех набивал статистику играя против "Баника","Зброёвки" и "Виктории Жижков"....а Роналду против "Интера","Милана","Барселоны" и "Атлетико"...

Это тоже самое что сравнить стационарный телефон 30-х годов и нынешний "Айфон"....
Мэверик
Мэверик
сегодня в 20:28
    санек002
    санек002
    сегодня в 20:17
    а я слышал где то в африке в каком то чемпионате кто то больше бицана забил!так что это еще не рекорд господа из чехии!!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    сегодня в 20:03
    Рон-лучший!!!
    Belgie2009
    Belgie2009
    сегодня в 20:00
    А до сих пор что молчали? Забьёт 821, придумают цифру по больше)
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23
    сегодня в 19:52
    А радужные поставили роналду на первое место и отняли несколько голов у Бицана ,конечно мертвому зачем этот рекорд?
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 19:45
    Я во дворе и по 100 забивал в ворота из 2-х кирпичей!!!
    Где же заявления РФФ?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 19:27
    Наверное посчитали и голы забитые в детстве за двор.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 19:13
    Думаю, что Роналду отыграет ещё пару сезонов на самом высоком уровне и, безусловно, забьёт ещё 61+ мяч, догнав и перегнав Бицана и больше не дав повода усомниться в своём первом месте, среди бомбардиров всех времён и народов.
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 19:11
    Пеле ждет какое наибольшее число будет заявлено, чтоб не прогадать со своим новым рекордом.
    particular
    particular
    сегодня в 19:10
    Небольшая федерация громко заявила о больших претензиях 😏
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 19:07
    Я тоже много забивал во дворе в детстве)))
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 19:07
    Ну это уже несерьёзно совсем. Дело Пеле живёт.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 19:05
    Это очень удобно.)Затем можно сказать что ещё не учли голы во время войны(проклятые фашисты) и т.д.Короче,это не плохо,потому что пока у Роналду будет впереди морковка,он будет клепать...)
    Artemon9
    Artemon9
    сегодня в 19:00
    Почему они об этом только сейчас вспомнили?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 18:43
    Футбольной ассоциацией Чехии было внесены некоторые коррективы. В заявлении по подсчету они указали, что "голы в товарищеских матчах не считаются, если они не касаются матчей сборных". То есть возможно туда включены мячи Бицана за национальную сборную в матчах имеющих статус "товарищеский". Если этот рекорд так важен и принципиален, пусть это сделают какие-нибудь незаинтересованные эксперты по единым правилам. По мне, так и Роналду и Бицан и Пеле являются героями своего времени.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:43
    Ну тут как посмотреть, вернее какая статистика правильнее?????.....согласно Squawka и ESPN, у Роналду и Бицана – по 759 голов....RSSSF подсчитала голы Бицана и в товарищеских играх (всего их вышло не менее 1468.голов)....ФИФА в одной из статей рассказывала о Бицане (написала про 805 голов тех же официальных)....расхождение получается в 46 голов....весь сыр бор получается в том, что с одной стороны, RSSSF дает максимально полную статистику голов из всех доступных данных.....с другой учитывает слишком локальные турниры, вроде городских соревнований.....НО с одной стороны, в те годы подобные турниры имели большое значение без аналогов сегодня......НО с другой стороны на этом фоне не совсем честно, что Роналду не посчитаются, например, его голы в летних товарищеских турнирах за Реал, которые по сложности соперников сравнимы с еврокубками.....ну споры есть спорами, но Рон красавец и думаю, что еще забьет и не один....
    Gelious
    Gelious
    сегодня в 18:39
    Как же надоели с этими липовыми накидываниями голов
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 18:37
    Петя из 2 подъезда забил больше голов чем Йозеф Бицан. Официально это заявляю
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 18:31
    Вот и конкуренты заявили о своих рекордах. Молодцы
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