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сегодня, 18:30

Федерация футбола Чехии на своём официальном сайте выступила с заявлением о том, что легендарный чешский форвард Йозеф Бицан забил больше 759 голов в своей карьере.

В сообщении федерации указывается, что Бицан забил 821 гол за 528 матчей. Таким образом, федерация утверждает, что нападающий «Ювентуса» только приближается к рекорду Бицана, но ещё не побил его.

Напомним, что во вчерашнем матче за Суперкубок Италии португалец забил свой 760-й гол в официальных матчах, став лучшим бомбардиром в истории футбола.