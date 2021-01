Роналду забил больше всех в официальных матчах. Месси и Пеле в свите Криштиану

Но это только одна из версий…

Криштиану Роналду забил 760 голов в официальных матчах

На 64-й минуте матча с «Наполи» Криштиану Роналду после розыгрыша углового подкараулил момент у ворот Давида Оспины, а после отправил мяч в сетку ударом с левой ноги. Для португальца этот гол стал 760-м в 1040 официальных матчах за клубы и за сборную. Эти цифры не подлежат никакому сомнению, в отличие от сделанных на их основании выводов.

Авторитетный портал Squawka Football, специализирующийся на футбольной статистике, отрапортовал о том, что Криштиану Роналду превзошел достижение Йозефа Бицана (759 голов) и единолично возглавил список самых результативных футболистов в истории, если считать только забитые мячи в официальных матчах.

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies



Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6