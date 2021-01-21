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Роналду забил больше всех в официальных матчах. Месси и Пеле в свите Криштиану

сегодня, 15:15
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Пеле
Пеле
Нападающий
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Но это только одна из версий…

Криштиану Роналду забил 760 голов в официальных матчах

На 64-й минуте матча с «Наполи» Криштиану Роналду после розыгрыша углового подкараулил момент у ворот Давида Оспины, а после отправил мяч в сетку ударом с левой ноги. Для португальца этот гол стал 760-м в 1040 официальных матчах за клубы и за сборную. Эти цифры не подлежат никакому сомнению, в отличие от сделанных на их основании выводов.

Авторитетный портал Squawka Football, специализирующийся на футбольной статистике, отрапортовал о том, что Криштиану Роналду превзошел достижение Йозефа Бицана (759 голов) и единолично возглавил список самых результативных футболистов в истории, если считать только забитые мячи в официальных матчах.

Никто не оспаривает 760 голов Роналду, однако относительно количества точных ударов его конкурентов имеются расхождения. Согласно версии Squawka и ряда поддакивающих порталов и изданий, Йозеф Бицан забил 759 голов в официальных матчах, Пеле — 757, Ромарио — 743, а замыкающий пятерку Лионель Месси отличился 719 раз. Ноль сомнений только в цифрах Роналду и Месси, все их голы можно найти, посчитать и каталогизировать.

Рекорд это или нет, но 760 голов — невероятный результат

Смелые заявления о том, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, разделили футбольный мир надвое: одни поздравляют Криштиану и гордятся его достижением, другие с пеной у рта доказывают, что никакого рекорда не было. За этими спорами не должно теряться главное: Роналду — невероятный бомбардир, а его 760 голов в официальных матчах — это астрономическое число безотносительно показателей других футболистов. Нам посчастливилось жить в одну эпоху с великим спортсменом, чьи успехи войдут в историю футбола.

Другое дело, что называть Криштиану «самым-самым» в истории некорректно, по крайней мере, без четкого указания, по чьей версии он таковым является. ФИФА не ведет официальных отчетов о результативности, поэтому споры о достижении Роналду продолжатся, а правды здесь не найти: согласие или несогласие с версией Squawka в подавляющем большинстве случаев зависит от личного отношения к персоне португальского футболиста. Персональные фанаты и сочувствующие КриРо хотят и будут считать его лучшим бомбардиром в истории, а противники будут только посмеиваться и ссылаться на другую статистику.

Сколько голов на самом деле забили Пеле и Бицан?

Отвечая на этот вопрос, так или иначе придется ступить на зыбкую почву, но давайте обойдемся без категорических утверждений, а просто изучим версии. Признанный Король Футбола Пеле считает себя самым результативным футболистом всех времен, указание на это есть на его страничке в «Инстаграме». Для бразильца и его окружения есть только одна версия: Пеле забил 1283 гола в карьере. Никаких компромиссов. Король Футбола при каждом удобном случае козыряет этой цифрой. Например:

У меня часто спрашивают: «Когда родится новый Пеле?» Никогда. Мои родители закрыли фабрику по производству. Месси — талантливый футболист, но чтобы сравниться со мной, ему нужно выиграть три чемпионата мира и забить 1283 гола. Тогда и обсудим.

Доподлинно известно, что в официальных матчах у Пеле далеко не 1283 гола. Больше трети голов бразильца невозможно подтвердить с помощью более или менее достоверных источников, при этом известно, что Пеле считал голы в юношеских турнирах, в выставочных матчах и играх против любителей, даже во время службы в армии. Кстати, у знаменитого австро-чешского бомбардира есть аналогичная статистика — посчитали голы везде и всюду по принципу Пеле. Получилось 1468 штук.

В самом популярном рейтинге голов Криштиану Роналду на четвертом месте

Наиболее адекватный и авторитетный список самых результативных футболистов в истории предоставил фонд Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Цель этой созданной в 1994 году организации — сбор и упорядочивание статистических данных о футболе, создание исчерпывающего архива информации. RSSSF в свое время тоже задавался целью отделить «мух от котлет», то есть произвести подсчет официальных голов нападающих прошлого. Их топ-10 на сегодняшний день выглядит следующим образом.

10 место. Уве Зеелер (Германия) — 575 голов

9 место. Ференц Деак (Венгрия) — 576

8 место. Эйсебио (Португалия) — 623

7 место. Лионель Месси (Аргентина) — 719

6 место. Герд Мюллер (Германия) — 734

5 место. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 746

4 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 760

3 место. Пеле (Бразилия) — 767

2 место. Ромарио (Бразилия) — 772

1 место. Йозеф Бицан (Австрия/Чехия) — 805

Как вы можете убедиться, в этом списке Роналду еще предстоит попотеть, чтобы добраться до вершины, впрочем, расстояние в 45 голов вряд ли пугает Криштиану. Бразильцев Пеле и Ромарио должен опережать еще в этом сезоне, а Бицана сможет достать через год-полтора, если не сбросит темп. Через две недели Роналду исполнится 36 лет, но по нему не скажешь: в этом сезоне у португальца 20 голов в 20 матчах за «Ювентус». Статус лучшего бомбардира в истории футбола под вопросом, но величие — неоспоримо.

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Все комментарии
kanuni
kanuni ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:27
Месси будет 34 а не 33.Сомневаюсь что он будет играть до 40,Роналду он врятли догонит,если только травмы не вмешаются.
juve_champ
juve_champ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:46
С цифрами конечно не поспоришь, только один нюанс. Лично я не уверен что Месси в 36 будет в такой же форме как Рон, соответственно будет на столько же результативен. Проверить мы это сможем только со временем, поэтому констатируем то что имеем. Рон лидер сейчас, а через пару лет, будет видно. Хотя чисто субъективно, есть ощущение что португалец ещё не уходит, ну вообще он не падает признаков спада формы, из-за возврата.
Liver1892
Liver1892 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:56
Месси так-то 34 будет. и он не такой профи как Роналду или Ибра.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 15:55
Думаю, в 1283 гола Пеле верит только его семья и отпетые персофаны.
На мой взгляд, все-таки, более правильно верить официальным матчам, которые можно подсчитать. А тут позиции и Бицана, и Пеле слабоватые.

Уверен, рекорд будет побит в ближайшие год-два.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 15:47
Забить гол в Испании и в Италии это 2 бАльшие разницы, так как уровень лиг как небо и земля?
А если бы Мессси играл в РПЛ, то уже давно за 2000 перевалил, а если бы в Узбекистане, так все 5000 было бы??
shlomo
shlomo
сегодня в 15:43
Спасибо за статью....в спорте №1 забитые голы один из немногих статистических показателей, с помощью которого можно составить рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола....на данный момент на сцене выделяются только двое Криштиану Роналду и Лионель Месси...и пусть их спор будет до тех пор пока ни не закончат игру....хочу из этого списка выделить Герда Мюллере..... немецкий футболист, пик карьеры которого пришелся на 60-е и 70-е годы.....на пике карьеры он выступал за мюнхенскую Баварию, где играл на позиции центрфорварда (забил за клуб 365 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории мюнхенцев и Бундеслиги).....он так же вошел в историю национальной сборной Германии (до Мирослава Клозе Мюллер был лучшим голеадором команды c 68 голами)....и кстати он помог сборной Западной Германии выиграть домашний чемпионат мира 1974 года.....получал "Золотой мяч" и две "Золотые бутсы"....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:40
Через две недели Рону исполнится 36. Месси через полгода 33. Разница в возрасте у них 3 года, в голах -41. То есть при условии, что оба уйдут из футбола примерно в одном возрасте, Месси нужно забить эти 40 мячей за 3 с небольшим года. В среднем по 13 за сезон.
По силам ему это сделать? Легко, если травмы не помешают.
Теперь за 805 голов Бицана. 45 голов для Роналду - это пара сезонов (с учётом сборной и еврокубков - полтора).
Так что весь вопрос, смогут ли они добегать до таких солидных лет без потери в результативности? Время покажет.
Да и за пару лет может отыскаться ещё какая-нить статистическая фирмочка, пересчитавшая голы по своему или с каким-нить коэффициентом...
Liver1892
Liver1892
сегодня в 15:27
есть уверенность, что Роналду не остановится, пока не забьёт больше 805 мечей, чтобы окончательно снять все вопросы. касательно Месси — не уверен, что он догонит Роналду. но на 2-е место может выйти, вполне.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:21
Еще обгонят Рональду
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