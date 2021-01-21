Роналду забил больше всех в официальных матчах. Месси и Пеле в свите Криштиану

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Но это только одна из версий…

Криштиану Роналду забил 760 голов в официальных матчах

На 64-й минуте матча с «Наполи» Криштиану Роналду после розыгрыша углового подкараулил момент у ворот Давида Оспины, а после отправил мяч в сетку ударом с левой ноги. Для португальца этот гол стал 760-м в 1040 официальных матчах за клубы и за сборную. Эти цифры не подлежат никакому сомнению, в отличие от сделанных на их основании выводов.

Авторитетный портал Squawka Football, специализирующийся на футбольной статистике, отрапортовал о том, что Криштиану Роналду превзошел достижение Йозефа Бицана (759 голов) и единолично возглавил список самых результативных футболистов в истории, если считать только забитые мячи в официальных матчах.

⬡ 1,040 games

⬢ 760 goals

⬡ 30 trophies



Cristiano Ronaldo has now scored more goals than any other player on record, surpassing Josef Bican’s official total of 759. 🐐 pic.twitter.com/rAN0rsYru6 — Squawka Football (@Squawka) January 20, 2021

Никто не оспаривает 760 голов Роналду, однако относительно количества точных ударов его конкурентов имеются расхождения. Согласно версии Squawka и ряда поддакивающих порталов и изданий, Йозеф Бицан забил 759 голов в официальных матчах, Пеле — 757, Ромарио — 743, а замыкающий пятерку Лионель Месси отличился 719 раз. Ноль сомнений только в цифрах Роналду и Месси, все их голы можно найти, посчитать и каталогизировать.

Рекорд это или нет, но 760 голов — невероятный результат

Смелые заявления о том, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории, разделили футбольный мир надвое: одни поздравляют Криштиану и гордятся его достижением, другие с пеной у рта доказывают, что никакого рекорда не было. За этими спорами не должно теряться главное: Роналду — невероятный бомбардир, а его 760 голов в официальных матчах — это астрономическое число безотносительно показателей других футболистов. Нам посчастливилось жить в одну эпоху с великим спортсменом, чьи успехи войдут в историю футбола.

Другое дело, что называть Криштиану «самым-самым» в истории некорректно, по крайней мере, без четкого указания, по чьей версии он таковым является. ФИФА не ведет официальных отчетов о результативности, поэтому споры о достижении Роналду продолжатся, а правды здесь не найти: согласие или несогласие с версией Squawka в подавляющем большинстве случаев зависит от личного отношения к персоне португальского футболиста. Персональные фанаты и сочувствующие КриРо хотят и будут считать его лучшим бомбардиром в истории, а противники будут только посмеиваться и ссылаться на другую статистику.

Сколько голов на самом деле забили Пеле и Бицан?

Отвечая на этот вопрос, так или иначе придется ступить на зыбкую почву, но давайте обойдемся без категорических утверждений, а просто изучим версии. Признанный Король Футбола Пеле считает себя самым результативным футболистом всех времен, указание на это есть на его страничке в «Инстаграме». Для бразильца и его окружения есть только одна версия: Пеле забил 1283 гола в карьере. Никаких компромиссов. Король Футбола при каждом удобном случае козыряет этой цифрой. Например:

У меня часто спрашивают: «Когда родится новый Пеле?» Никогда. Мои родители закрыли фабрику по производству. Месси — талантливый футболист, но чтобы сравниться со мной, ему нужно выиграть три чемпионата мира и забить 1283 гола. Тогда и обсудим.

Доподлинно известно, что в официальных матчах у Пеле далеко не 1283 гола. Больше трети голов бразильца невозможно подтвердить с помощью более или менее достоверных источников, при этом известно, что Пеле считал голы в юношеских турнирах, в выставочных матчах и играх против любителей, даже во время службы в армии. Кстати, у знаменитого австро-чешского бомбардира есть аналогичная статистика — посчитали голы везде и всюду по принципу Пеле. Получилось 1468 штук.

В самом популярном рейтинге голов Криштиану Роналду на четвертом месте

Наиболее адекватный и авторитетный список самых результативных футболистов в истории предоставил фонд Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF). Цель этой созданной в 1994 году организации — сбор и упорядочивание статистических данных о футболе, создание исчерпывающего архива информации. RSSSF в свое время тоже задавался целью отделить «мух от котлет», то есть произвести подсчет официальных голов нападающих прошлого. Их топ-10 на сегодняшний день выглядит следующим образом.

10 место. Уве Зеелер (Германия) — 575 голов

9 место. Ференц Деак (Венгрия) — 576

8 место. Эйсебио (Португалия) — 623

7 место. Лионель Месси (Аргентина) — 719

6 место. Герд Мюллер (Германия) — 734

5 место. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 746

4 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 760

3 место. Пеле (Бразилия) — 767

2 место. Ромарио (Бразилия) — 772

1 место. Йозеф Бицан (Австрия/Чехия) — 805

Как вы можете убедиться, в этом списке Роналду еще предстоит попотеть, чтобы добраться до вершины, впрочем, расстояние в 45 голов вряд ли пугает Криштиану. Бразильцев Пеле и Ромарио должен опережать еще в этом сезоне, а Бицана сможет достать через год-полтора, если не сбросит темп. Через две недели Роналду исполнится 36 лет, но по нему не скажешь: в этом сезоне у португальца 20 голов в 20 матчах за «Ювентус». Статус лучшего бомбардира в истории футбола под вопросом, но величие — неоспоримо.