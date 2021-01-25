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«Фиорентина» выложила фотографию Кокорина в самолете

25 января 2021, 14:14

«Фиорентина» в своем Твиттере опубликовала фотографию нападающего «Спартака» Александра Кокорина, который летит во Флоренцию вместе со своей семьей.

«По пути во Флоренцию», — подписана фотография.

Ранее сообщалось, что первая тренировка Кокорина в «Фиорентине» запланирована на вторник.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 07:30
у них появится много его фотографий, самых разнообразных !
makkie
makkie
25 января в 15:55
Наши захватывают Италию.
Глядишь, и "сапожок" станет российским курортом, наряду с Сочи :)
Ironigor
Ironigor
25 января в 15:07
Полёт через Флоренцию на Мальдивы !!!
За адекватность
За адекватность
25 января в 14:40
Свершилось.
stavr74
stavr74
25 января в 14:34
еще бы выкинули его из самолёта
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 января в 14:20, ред.
Едет спаситель фиалок
sihafazatron
sihafazatron
25 января в 14:16
Первый день Кокорина в фиоринтине:
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