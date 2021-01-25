«Фиорентина» выложила фотографию Кокорина в самолете

«Фиорентина» в своем Твиттере опубликовала фотографию нападающего «Спартака» Александра Кокорина, который летит во Флоренцию вместе со своей семьей.
«По пути во Флоренцию», — подписана фотография.
Stiamo arrivando! 📍🇷🇺✈️#ForzaViola 💜 #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/NLs1xufGMt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Ранее сообщалось, что первая тренировка Кокорина в «Фиорентине» запланирована на вторник.
Глядишь, и "сапожок" станет российским курортом, наряду с Сочи :)
Глядишь, и "сапожок" станет российским курортом, наряду с Сочи :)
https://m.youtube.com/watch?v=S0iyGhD3wsc