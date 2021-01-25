«Фиорентина» выложила фотографию Кокорина в самолете

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25 января 2021, 14:14

«Фиорентина» в своем Твиттере опубликовала фотографию нападающего «Спартака» , который летит во Флоренцию вместе со своей семьей.

«По пути во Флоренцию», — подписана фотография.

Ранее сообщалось, что первая тренировка Кокорина в «Фиорентине» запланирована на вторник.