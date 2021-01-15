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Сборная России поздравила Миранчука с голом

15 января 2021, 01:17
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Официальный аккаунт сборной России в твиттере отреагировал на гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1).

Дебют в стартовом составе – гол!

Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах.

До этого российский хавбек забивал в дебютном матче Серии А и первой игре Лиги чемпионов в составе «Аталанты».

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 01:19
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