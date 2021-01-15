Сборная России поздравила Миранчука с голом

Официальный аккаунт сборной России в твиттере отреагировал на гол полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1).
Дебют в стартовом составе – гол!
Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах.
До этого российский хавбек забивал в дебютном матче Серии А и первой игре Лиги чемпионов в составе «Аталанты».
Дебют в стартовом составе – гол!— Сборная России (@TeamRussia) January 14, 2021
Лёша Миранчук продолжает забивать в дебютных матчах ❤️#СборнаяРоссии #НашиПарни