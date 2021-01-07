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Миранчук получил «шестёрку» от La Gazzetta dello Sport за матч с «Пармой»

07 января 2021, 14:34
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил оценку «6,0» за свою игру в матче 16-го тура Серии А с «Пармой» (3:0).

Издание La Gazzetta dello Sport выделило в выступлении Миранчука активную игру в атаке и нереализованный момент после удара головой, после которого счёт мог стать 4:0.

Не так давно это же издание ставило Миранчуку более низкие оценки.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:55
всё будет хорошо !
goalaktika
goalaktika
07 января в 22:04
Вот это достижение)
санек002
санек002 ответ 3веpобой (раскрыть)
07 января в 19:54
да уж!уровень рпл это что то!
mars6791
mars6791
07 января в 19:25
Думаю, все нормально. Миранчук постепенно привыкает к лиге А, надеюсь он будет и далее прогрессировать.
nactux
nactux
07 января в 18:43
Шестёрка.....
particular
particular
07 января в 18:40
Тяжело Алексею даются признание, минуты и баллы от писак...
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 18:26
Шесть баллов среди лавочников.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Q-J-G (раскрыть)
07 января в 17:34
Гасперини выгнать,Аталанту расформировать!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 января в 17:09
Не плохо,что ему за какю ту игру газетёнка выдала Х-6.
berda2003
berda2003
07 января в 16:49
шестёрка и в италии шестёрка...
liverpool-today
liverpool-today
07 января в 16:28
Там видимо тоже работает итальянская версия Бубнова. ТТХ, ТТД ИТД
3веpобой
3веpобой
07 января в 16:23
Да нормально всё. Не забывайте, что в серию А, он пришёл из РПЛ, это разный уровень. Втянется ещё. Тем более, что из игры он не выпадает.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 января в 16:14
Любого легионера берут на усиление . А Миранчук-то здесь причём ? Было бы чем Аталанту усилить !!! Смех да и только ! ))))))
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 15:53
30.08.2020 год-А.Миранчук перешёл в "Аталанту" за 14,5 млн евро, зарплата 1,7 млн
евро... Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!

Как минимум, странно выглядит то, что несмотря на удачный дебют в ЛЧ - А.Миранчука,
он не играет ни в матче с "Сампдорией" 24-го октября, когда "Аталанта" проигрывает в
домашнем матче 1:3, ни в матче с "Аяксом" 27-го октября в ЛЧ, когда "Аталанта"
играет в домашнем матче вничью 2:2, ни 31-го октября в гостевом матче с "Кротоне",
ни 3-го ноября, когда"Ливерпуль" в Италии на домашнем стадионе "Аталанты" выигрывает
с "неприличным" результатом у "Аталанты" 0:5...!!! Кстати, во всех перечисленных
матчах, А.Миранчук находился на скамейке запасных... НО, увы, в очередной раз
гл.тренер "Аталанты" - Гасперини не счёл необходимым дать Алексею ещё шанс,
проявить себя во всей "красе" как в дебютном матче в ЛЧ, когда Алексею понадобилось
всего лишь 9 мин., чтобы забить мяч в ворота соперника. Кстати забил довольно
"красивый" гол, на классе...!!!

Далее хронология матчей Аталанты, в составе которой А.Миранчук:

Аталанта-Интер 1:1., 59 мин., Миранчук выходит на поле.
Специа-Аталанта 0:0., 84 мин., Миранчук выходит на поле.

ЛЧ.Ливерпуль-Аталанта 0:2., 85 мин.,Миранчук выходит на поле.

Ювентус-Аталанта 1:1., 71 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Рома 4:1., 81 мин., Миранчук выходит на поле.
Болонья-Аталанта., 2:2., 46 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Сассуоло., 5:1., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Парма 3:0., 65 мин., Миранчук выходит на поле......!!!

Вот такая неутешительная статистика для А.Миранчука по количеству времени, которое он провёл в составе Аталанты на игровом поле, несмотря на свой феерический дебют в ЛЧ и в Серии А.... Статистика, которая наводит на размышление...

nikoladolgov
nikoladolgov
07 января в 15:49
А что там Миранчук показал хорошего ?
НИЧЕГО !
Наиграл на твердую троечку.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
07 января в 15:12
Миранчук без мяча был хорош. Много открывался на линии офсайда, отрабатывал в обороне. А вот с мячом в этот раз он был не очень.
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 14:58
Уже есть устойчивый рост.
shlomo
shlomo
07 января в 14:51
Моменты еще будут, но надо научиться из реализовывать....иначе удачи не видать...
1bear
1bear
07 января в 14:48
молодец,жаль не удалось забить
35uc5q2acqum
35uc5q2acqum
07 января в 14:42
6-ка это как?Сбегай туда,принеси то,так что-ли?
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