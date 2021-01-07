Миранчук получил «шестёрку» от La Gazzetta dello Sport за матч с «Пармой»

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07 января 2021, 14:34

Российский полузащитник «Аталанты» получил оценку «6,0» за свою игру в матче 16-го тура Серии А с «Пармой» (3:0).

Издание La Gazzetta dello Sport выделило в выступлении Миранчука активную игру в атаке и нереализованный момент после удара головой, после которого счёт мог стать 4:0.

Не так давно это же издание ставило Миранчуку более низкие оценки.