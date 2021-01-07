Миранчук получил «шестёрку» от La Gazzetta dello Sport за матч с «Пармой»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получил оценку «6,0» за свою игру в матче 16-го тура Серии А с «Пармой» (3:0).
Издание La Gazzetta dello Sport выделило в выступлении Миранчука активную игру в атаке и нереализованный момент после удара головой, после которого счёт мог стать 4:0.
Не так давно это же издание ставило Миранчуку более низкие оценки.
евро... Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!
Как минимум, странно выглядит то, что несмотря на удачный дебют в ЛЧ - А.Миранчука,
он не играет ни в матче с "Сампдорией" 24-го октября, когда "Аталанта" проигрывает в
домашнем матче 1:3, ни в матче с "Аяксом" 27-го октября в ЛЧ, когда "Аталанта"
играет в домашнем матче вничью 2:2, ни 31-го октября в гостевом матче с "Кротоне",
ни 3-го ноября, когда"Ливерпуль" в Италии на домашнем стадионе "Аталанты" выигрывает
с "неприличным" результатом у "Аталанты" 0:5...!!! Кстати, во всех перечисленных
матчах, А.Миранчук находился на скамейке запасных... НО, увы, в очередной раз
гл.тренер "Аталанты" - Гасперини не счёл необходимым дать Алексею ещё шанс,
проявить себя во всей "красе" как в дебютном матче в ЛЧ, когда Алексею понадобилось
всего лишь 9 мин., чтобы забить мяч в ворота соперника. Кстати забил довольно
"красивый" гол, на классе...!!!
Далее хронология матчей Аталанты, в составе которой А.Миранчук:
Аталанта-Интер 1:1., 59 мин., Миранчук выходит на поле.
Специа-Аталанта 0:0., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
ЛЧ.Ливерпуль-Аталанта 0:2., 85 мин.,Миранчук выходит на поле.
Ювентус-Аталанта 1:1., 71 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Рома 4:1., 81 мин., Миранчук выходит на поле.
Болонья-Аталанта., 2:2., 46 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Сассуоло., 5:1., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Парма 3:0., 65 мин., Миранчук выходит на поле......!!!
Вот такая неутешительная статистика для А.Миранчука по количеству времени, которое он провёл в составе Аталанты на игровом поле, несмотря на свой феерический дебют в ЛЧ и в Серии А.... Статистика, которая наводит на размышление...
https://www.youtube.com/watch?v=k5mbu-XV9go
евро... Дебютировал в ЛЧ 21-го октября, когда вышел на замену на 80 мин., против
"Мидтьюлланда" в гостевом матче, забив гол в ворота соперника на 89 мин. матча!
Несмотря на это, в Серии-А дебютировал только 8-го ноября против "Интера", когда
вышел на замену на 59 мин. матча, и первым же ударом по воротам "Интера" забил мяч в
ворота Хандановича на 79 мин матча, через 20 мин., после того, как вышел на замену,
сравнял результат матча, кстати, это единственный мяч, который забила "Аталанта" в
ворота соперника в этом матче! Матч так и закончился 1:1, благодаря голу
А.Миранчука...!!!
Как минимум, странно выглядит то, что несмотря на удачный дебют в ЛЧ - А.Миранчука,
он не играет ни в матче с "Сампдорией" 24-го октября, когда "Аталанта" проигрывает в
домашнем матче 1:3, ни в матче с "Аяксом" 27-го октября в ЛЧ, когда "Аталанта"
играет в домашнем матче вничью 2:2, ни 31-го октября в гостевом матче с "Кротоне",
ни 3-го ноября, когда"Ливерпуль" в Италии на домашнем стадионе "Аталанты" выигрывает
с "неприличным" результатом у "Аталанты" 0:5...!!! Кстати, во всех перечисленных
матчах, А.Миранчук находился на скамейке запасных... НО, увы, в очередной раз
гл.тренер "Аталанты" - Гасперини не счёл необходимым дать Алексею ещё шанс,
проявить себя во всей "красе" как в дебютном матче в ЛЧ, когда Алексею понадобилось
всего лишь 9 мин., чтобы забить мяч в ворота соперника. Кстати забил довольно
"красивый" гол, на классе...!!!
Далее хронология матчей Аталанты, в составе которой А.Миранчук:
Аталанта-Интер 1:1., 59 мин., Миранчук выходит на поле.
Специа-Аталанта 0:0., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
ЛЧ.Ливерпуль-Аталанта 0:2., 85 мин.,Миранчук выходит на поле.
Ювентус-Аталанта 1:1., 71 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Рома 4:1., 81 мин., Миранчук выходит на поле.
Болонья-Аталанта., 2:2., 46 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Сассуоло., 5:1., 84 мин., Миранчук выходит на поле.
Аталанта-Парма 3:0., 65 мин., Миранчук выходит на поле......!!!
Вот такая неутешительная статистика для А.Миранчука по количеству времени, которое он провёл в составе Аталанты на игровом поле, несмотря на свой феерический дебют в ЛЧ и в Серии А.... Статистика, которая наводит на размышление...
НИЧЕГО !
Наиграл на твердую троечку.
НИЧЕГО !
Наиграл на твердую троечку.