Черышев: «Цель „Валенсии“ — выиграть следующий матч. А дальше будет видно»

Российский полузащитник «Валенсии» ответил на вопрос о задачах и перспективах клуба на остаток сезона. На данный момент «летучие мыши» занимают 14-е место в таблице Примеры.

— По вашему мнению, цель «Валенсии» сейчас — не упасть в зону вылета?

— Наша цель — выиграть следующий матч. Прямо сейчас мы не думаем о таблице. Победить «Алькоркон» [в Кубке Испании], а затем — «Осасуну». А уже после этого будет видно. Эти успехи будут ключом к дальнейшему прогрессу «Валенсии».

— Значит, не исключается и борьба за зону еврокубков?

— Мы ни от чего не отказываемся, я уже говорил об этом ранее. Наша цель — выиграть следующий матч. А затем соревнование поставит нас на соответствующее место.