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Черышев: «Цель „Валенсии“ — выиграть следующий матч. А дальше будет видно»

15 января 2021, 05:01
АлькорконЛоготип футбольный клуб Алькоркон0 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев ответил на вопрос о задачах и перспективах клуба на остаток сезона. На данный момент «летучие мыши» занимают 14-е место в таблице Примеры.

— По вашему мнению, цель «Валенсии» сейчас — не упасть в зону вылета?

— Наша цель — выиграть следующий матч. Прямо сейчас мы не думаем о таблице. Победить «Алькоркон» [в Кубке Испании], а затем — «Осасуну». А уже после этого будет видно. Эти успехи будут ключом к дальнейшему прогрессу «Валенсии».

— Значит, не исключается и борьба за зону еврокубков?

— Мы ни от чего не отказываемся, я уже говорил об этом ранее. Наша цель — выиграть следующий матч. А затем соревнование поставит нас на соответствующее место.

В минувшем туре чемпионата Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Вальядолид» (1:0).

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 09:49
Удачи Валенсии!
ДАША Д
ДАША Д
15 января в 06:58
Пока все очень нехорошо.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 06:43
Главное сейчас - это уйти подальше от зоны вылета.
mihaluch
mihaluch
15 января в 05:23
Надо на каждый матч ставить максимальные задачи.
Mangur
Mangur
15 января в 05:22
Тоже дело. Играть
нечитайло
нечитайло
15 января в 05:18
Надо выбираться
STVA 1
STVA 1
15 января в 05:15
Ну все правильно говорит
beefs
beefs
15 января в 05:15
Дениска, давай не подведи...
Gahi
Gahi
15 января в 05:12
Так и должно быть от матча к матчу. Удачи тебе Денис.
cska vperiod
cska vperiod
15 января в 05:06
Если бы цель выполнялась ситуация была бы другой.
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