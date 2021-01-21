Наши парни на чужбине. Не только Черышев, Головин и Миранчук

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сегодня, 18:00

Кокорин готовится возглавить атаку символической сборной россиян-легионеров.

Переход Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» уже кажется неизбежным, а для «Соккер.ру» это повод вспомнить о россиянах, которые уже выступают в зарубежных чемпионатах.

Вратарь

Станислав Крицюк — «Белененсеш» (Португалия, высшая лига)

В португальской Примейре сейчас выступают сразу два вратаря с российским паспортом, правда оба представляют аутсайдеров. Известный нам по выступлениям за «Краснодар» Станислав Крицюк отвоевал место в воротах «Белененсеша» и старается покинуть зону вылета, а вот Злобин имел шанс закрепиться в воротах «Фамиликау», сыграл пять матчей подряд в сентябре-октябре, но пришедший из «Порту» опытный бразилец Вана Алвес подвинул Ивана из стартового состава. А вот Никита Хайкин — основной вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт», который впервые в истории стал чемпионом страны в 2020 году.

Защитники

Евгений Шляков — «УТА Арад» (Румыния, высшая лига)

Новоиспеченный легионер. В первой половине текущего сезона Евгений играл за «Тамбов» в РПЛ (16 матчей, 3 желтых карточки), но «волки» перестали платить зарплату своим футболистам, которые начали разбегаться в поисках лучшей жизни. Шляков нашел вариант в Румынии, на днях подписал контракт с клубом УТА, середняком румынского чемпионата. Уже в субботу россиянин может дебютировать за новый клуб.

Алексей Татаев — «Млада-Болеслав» (Чехия, высшая лига)

Этот воспитанник «Краснодара» не получил шансов в родном клубе, зато уже два года успешно выступает в Чехии за «Младу-Болеслав», где успел поиграть вместе с Николаем Комличенко. 22-летний центральный защитник играет в стартовом составе чешской команды, у которой дела в этом сезоне идут не лучшим образом — 15-е место из 18 в чемпионате Чехии. Летом с Татаевым случился забавный казус: Алексей стал автором автоголов в двух матчах подряд. В общем, очереди из клубов РПЛ за ним пока нет, но возраст и наличие регулярной игровой практики располагают к прогрессу.

Александр Жиров — «Зандхаузен» (Германия, вторая Бундеслига)

Уроженец Барнаула тоже был на контракте с «Краснодаром», но не пригодился «быкам», а в РПЛ играл за «Анжи» и «Томь». Жиров — один из лидеров «Зандхаузена», который ведет борьбу за сохранение прописки во второй Бундеслиге. На Александра обратил внимание Станислав Черчесов, осенью он приезжал в расположение сборной России.

Федор Кудряшов — «Антальяспор» (Турция, высшая лига)

Опытнейший Кудряшов не нуждается в представлениях. Федор уже играл в чемпионате Турции во второй части сезона 2018/19 и тогда выиграл «серебро» с «Истанбулом». После полугода в «Сочи» российский защитник вернулся в чемпионат Турции, где защищает цвета «Антальяспора». В предыдущем розыгрыше чемпионата команда Кудряшова заняла 8-е место в Суперлиге, на экваторе нынешнего сезона идет на одиннадцатом месте.

Полузащитники

Евгений Башкиров — «Заглембе» (Польша, высшая лига)

Башкиров — воспитанник «Зенита» и человек многих талантов, не только футбольных, однако за родной клуб сыграть ему было не суждено, зато видели Евгения в футболках «Томи», «Рубина» и «Крыльев Советов». Год назад полузащитник перебрался в Польшу, где выступает за клуб «Заглембе» из Любина. Башкиров играет в опорной зоне, он ключевой футболист команды, которая в этом сезоне бьется за попадание в еврокубки.

Денис Черышев — «Валенсия» (Испания, Примера)

Вне всяких сомнений, полузащита — самая звездная линия в команде россиян-легионеров. Здесь есть даже воспитанник мадридского «Реала», ныне выступающий за «Валенсию». Питер Лим все-таки довел клуб до ручки, «Лос Чес» обретаются в нижней половине турнирной таблицы Ла Лиги, зато Черышев регулярно появляется на поле: 12 матчей и 2 результативных передачи в текущем сезоне.

Александр Головин — «Монако» (Франция, Лига 1)

В августе Александр Головин получил травму, которая выбила его из строя на четыре месяца, зато вернулся триумфально: забил в ворота «Лорьяна» всего лишь через 10 секунд после выхода на замену. Пока полузащитник еще не до конца готов, Нико Ковач доверяет Головину по 20-25 минут в каждом матче, а мы надеемся на скорое возвращение Саши в стартовый состав монегасков.

Алексей Миранчук — «Аталанта» (Италия, Серия A)

В отсутствие Головина именно Миранчук получил больше всего внимания российских болельщиков, тем более к Алексею в «Аталанте» привыкнуть не успели, а его команда играет в очень интересный футбол. Миранчук забил в дебютных матчах за свой новый клуб в каждом из трех турниров — в Лиге чемпионов, в Серии A и в Кубке Италии. Голы поднимают настроение и улучшают аппетит, но непростой период адаптации Алексея в Бергамо продолжается.

Нападающие

Арсен Хубулов — «Шахтер Караганда» (Казахстан, высшая лига)

Выступавший в России за «Кубань», «Аланию», «Анжи» и «Енисей» Хубулов провел 2020 год в Казахстане, где был весьма успешен. «Шахтер», за который выступал Арсен, занял четвертое место в итоговой турнирной таблице и завоевал путевку в еврокубки, а сам россиянин в 19 матчах забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Станислав Ильюченко — «Чонбук Моторс» (Южная Корея, высшая лига)

Ильюченко — «русский немец». Этот нападающий появился на свет в селе Яшалта, что в Калмыкии, переехал вместе с семьей в Германию, где и увлекся футболом. С 2015-го по 2019-й играл за «Дуйсбург» (129 матчей, 27 голов), а потом перебрался в Южную Корею, где раскрыл свой бомбардирский талант сполна. Станислав забил 31 гола в 48 матчах за «Пхохан Стилерс», а пару дней назад сменил клубную прописку: «Чонбук Моторс» заплатил за футболиста, которого могла бы привлечь под свои знамена сборная России, около миллиона евро.