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Контрольный матч «Химок» с болгарским клубом «Арда» отменён

25 января 2021, 16:45

Пресс-служба «Химок» сообщила об отмене товарищеского матча с болгарским клубом «Арда Кырджали», который был запланирован на понедельник.

Встреча была отменена по обоюдному решению соперников.

До конца первых сборов в Турции подмосковная команда проведет еще две тренировки, после чего игроки получат три выходных.

Ранее стало известно, что «Химки» взяли на просмотр 5 футболистов.

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ЮЗИК
ЮЗИК
25 января в 19:07
Болгары наверное забоялись
sv_1969
sv_1969
25 января в 19:04
Ну придется искать других)
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 18:36
Не беда, найдут других.
mihaluch
mihaluch
25 января в 17:49
Остаётся брать веники и под руководством Глушакова в баню.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
25 января в 17:14
Хрен с ним!!!
beefs
beefs
25 января в 17:14
и такое бывает...
ДСА
ДСА
25 января в 16:46
Не сильно то и хотелось с ними играть.
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