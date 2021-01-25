Контрольный матч «Химок» с болгарским клубом «Арда» отменён

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25 января 2021, 16:45

Пресс-служба «Химок» сообщила об отмене товарищеского матча с болгарским клубом «Арда Кырджали», который был запланирован на понедельник.

Встреча была отменена по обоюдному решению соперников.

До конца первых сборов в Турции подмосковная команда проведет еще две тренировки, после чего игроки получат три выходных.

⚡️ По обоюдному решению с соперником сегодняшний контрольный матч с «Ардой» отменён.



Тренерский штаб «Химок» внес корректировки в рабочий график. До конца первых сборов красно-чёрные проведут ещё две тренировки, после чего команда получит три выходных. pic.twitter.com/0z73GMSxEf — ФК Химки (@fc_khimki) January 25, 2021

Ранее стало известно, что «Химки» взяли на просмотр 5 футболистов.