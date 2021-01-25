Контрольный матч «Химок» с болгарским клубом «Арда» отменён

Пресс-служба «Химок» сообщила об отмене товарищеского матча с болгарским клубом «Арда Кырджали», который был запланирован на понедельник.
Встреча была отменена по обоюдному решению соперников.
До конца первых сборов в Турции подмосковная команда проведет еще две тренировки, после чего игроки получат три выходных.
⚡️ По обоюдному решению с соперником сегодняшний контрольный матч с «Ардой» отменён.— ФК Химки (@fc_khimki) January 25, 2021
Тренерский штаб «Химок» внес корректировки в рабочий график. До конца первых сборов красно-чёрные проведут ещё две тренировки, после чего команда получит три выходных. pic.twitter.com/0z73GMSxEf
Ранее стало известно, что «Химки» взяли на просмотр 5 футболистов.