Расширять или сокращать? Один из вечных вопросов РПЛ снова актуален

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вчера, 22:00

А вы на чьей стороне?

Год назад мы расширяли…

Знаменитую фразу дедушки Хемингуэя многие переиначивали на свой лад, слишком уж она хороша, вот и мы не удержались. Все люди в российском футболе делятся на две категории: одни хотят расширить Премьер-лигу, а другие — сократить. Споры на эту тему идут уже несколько лет, и вот в начале прошлого года клубы РПЛ внезапно проголосовали за расширение элитного дивизиона, несмотря на очевидные доказательства экономической неэффективности такой реформы.

Против тогда были только «Зенит» и «Спартак», причем владелец «красно-белых» за пару лет до этого обозначил себя главным сторонником сокращения РПЛ , предложив программу реформ российского футбола, включавшую, в частности, сокращение Премьер-Лиги до 14 команд и жесткую систему лицензирования. Не удивительно, что после январского голосования Леонид Арнольдович рвал и метал, только что не грозился снять «Спартак» с чемпионата:

18 команд в РПЛ — это полная глупость. Никакой коммерческой составляющей в таком решении нет, ведь количество игр с низким доходом увеличивается в четыре раза. Если рассматривать футбол как бизнес, то в Премьер-Лиге по состоянию на сегодняшний день вообще нельзя иметь больше 12 команд.

Клубы-то проголосовали, но исполком РФС заморозил вопрос о расширении до лета, когда состоялось новое собрание клубов РПЛ , на котором вновь был поднят вопрос о расширении числа участников до 18 клубов. На этот раз со счетом 14:2 проголосовали против расширения. Сказалась и позиция РФС по этому вопросу (последнее слово остается за исполкомом этой организации), и изменившаяся с пандемией коронавируса реальность.

… а теперь сокращаем

В начале 2020 года клубы проголосовали за расширение Премьер-Лиги, а в начале 2021 обсуждается сокращение чемпионата. Якобы РПЛ могут сократить до 12 команд, рассматриваются две формулы проведения турнира. Вдаваться в их подробности мы сейчас не будем, но речь идет об отказе от «гладкого» чемпионата: подразумеваются раздельные турниры («за еврокубки» и «за выживание») или плей-офф после двух кругов. Между прочим, в декабре президент РФС Александр Дюков намекал на возможные изменения в формате турнира:

Мы ждём инициативы от клубов по формату турнира. ФНЛ и ПФЛ уже готовы к реформам, вполне возможно, что в начале следующего года какие-то решения уже будут приняты. Что касается РПЛ , там всегда рассматриваются различные форматы проведения, возможно, какие-то изменения будут сделаны. Мы считаем, что 30 игр на протяжении сезона недостаточно. Тем более, матчей с высокой интенсивностью значительно меньше.

Из слов Дюкова выводы сделать легко. Президент РФС считает, что 30 игр чемпионата на протяжении сезона недостаточно. Расширение РПЛ до 18 команд увеличило бы количество матчей до 34, однако такое решение явно конфликтует с этой частью выступления Дюкова: «Матчей с высокой интенсивностью значительно меньше». Увеличить количество матчей без урона интенсивности можно только одним способом: заставить сильные команды чаще играть друг с другом. Сделать это без сокращения числа команд в турнире невозможно, ведь график все-таки не резиновый.

Главные страхи сокращения: сужение географии элитного футбола и турнир-урод

Это главный аргумент всех сторонников расширения РПЛ : мол, страна у нас огромная, и в высшем дивизионе должно быть представлено больше 16 команд, ведье четверть из них представляют Москву. Что останется, если сократить до 12? Правильный ответ: останутся команды, которые смогут достойно конкурировать друг с другом.

Всем пора понять, что потенциально сокращение числа участников Премьер-Лиги направлено не против болельщиков из Самары, Волгограда или Тамбова (которые за полтора года ни разу не увидели свою команду в родном городе), а на повышение уровня клубного футбола России за счет увеличения конкуренции в РПЛ .

Скитающийся от Саранска к Нижнему Новгороду «Тамбов», у которого посередине сезона заканчиваются деньги, тащит лигу вниз. Если вы родитель, то стремитесь определить ребенка в класс с сильными учениками, а не с шалопаями, если вы руководитель, то постараетесь избавиться от неэффективных работников и подхлестнуть остальных.

В футболе прогресс и достижение целей в той же мере определены средой, и за каждый несуразный «Тамбов» в конечном итоге приходится расплачиваться фиаско в еврокубках. Сейчас связь между четвертыми местами «Зенита» в Лиге чемпионов и наличием в РПЛ проблемных слабаков может показаться вам неочевидным, однако на дистанции средний уровень чемпионата является отражением успешности клубов. Попробуй остаться королем среди нищих.

Россия — огромная страна, но это не тот случай, когда нужно измерять величие в квадратных километрах. Считать нужно количество профессиональных футбольных клубов, количество клубов с частными инвестициями и инфраструктурой, умеющих зарабатывать и не клянчить деньги у своих регионов. Когда внимательно сосчитаете, окажется, что даже 12 удовлетворяющих всем требованиям клубов набрать будет проблематично, не говоря о том, что нужен конкурентный оборон командами с ФНЛ .

А вот симпатичный турнир на 12 команд построить действительно проблематично. Мое глубокое убеждение — чемпионаты должны играться по круговой системе, а все эти запутанные схемы с делением на «верхи» и «низы» или с плей-офф убивают соревновательную простоту. Возможно, имеет смысл играть в три круга: дома, в гостях и на нейтральных полях в регионах, лишенных футбола высокого уровня, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы тамошние мальчишки видели, к чему стремиться.

А ларчик открывался просто…

В конце декабря 2020 года министр спорта России Олег Матыцин заявил, что государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Всем сидящим на шее региональных бюджетов клубов — большой привет и крепкого здоровья. Отчуждение государством профессионального спорта будет болезненным, в том числе для футбола, но через это следовало пройти давно.