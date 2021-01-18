РПЛ могут сократить до 12 клубов и изменить формат турнира

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18 января 2021, 14:05

Формат проведения РПЛ может быть изменён.

Как сообщается, чемпионат могут сократить до двенадцати команд. Кроме того, рассматривается два варианта проведения турнира.

При первом варианте количество игровых дней увеличится с 30 до 32. Регулярный чемпионат будет проводиться в два круга, а далее команды будут делиться на две группы. В первой окажутся клубы, которые определят участников еврокубков следующего сезона, а во второй — команды, которые будут бороться за сохранение места в высшей лиге.

При втором варианте количество игровых дней сократится. Сначала будет проведён регулярный чемпионат, а после его завершения будут составлены две сетки плей-офф. В первой сетке будут находиться восемь клубов, которые определят победителя РПЛ и участников еврокубков следующего сезона, а во второй — последние команды чемпионата и четыре лучших клуба ФНЛ , которые определят полный список участников следующего сезона РПЛ .