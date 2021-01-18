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РПЛ могут сократить до 12 клубов и изменить формат турнира

18 января 2021, 14:05

Формат проведения РПЛ может быть изменён.

Как сообщается, чемпионат могут сократить до двенадцати команд. Кроме того, рассматривается два варианта проведения турнира.

При первом варианте количество игровых дней увеличится с 30 до 32. Регулярный чемпионат будет проводиться в два круга, а далее команды будут делиться на две группы. В первой окажутся клубы, которые определят участников еврокубков следующего сезона, а во второй — команды, которые будут бороться за сохранение места в высшей лиге.

При втором варианте количество игровых дней сократится. Сначала будет проведён регулярный чемпионат, а после его завершения будут составлены две сетки плей-офф. В первой сетке будут находиться восемь клубов, которые определят победителя РПЛ и участников еврокубков следующего сезона, а во второй — последние команды чемпионата и четыре лучших клуба ФНЛ, которые определят полный список участников следующего сезона РПЛ.

Напомним, что ранее президент РФС Александр Дюков уже говорил о возможных изменениях в формате чемпионата.

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112910415
112910415
25 января в 18:35
нельзя лишать регионы футбола !
петр сидоров
петр сидоров ответ Правдин Семён (раскрыть)
20 января в 12:14
ты замахнулся на самое святое
mars6791
mars6791 ответ stachel (раскрыть)
19 января в 22:26
В принципе , что 12, что 16 команд в РПЛ никак не улучшат качество игры . Дело здесь не в количестве команд. С какого перепугу возрастет интенсивность и напряженность матчей? Просто если условный ЦСКА будет 4 раза играть с условным Спартаком за 1 сезон (а может и 6), это еще не значит , что все 4 раза будет битва , дерби, просто приестся все это, да и не играют сейчас за ромбик. Нет заинтересованности. Не команды надо сокращать, а зарплаты в этих 12 клубах , убирать лимит, и возрождать массовый спорт, детский спорт - а вот это стоит денег.
vitechechek
vitechechek ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
19 января в 14:44
увеличить госфинансирование, чтоб они пиз..ли еще больше бабла?
vitechechek
vitechechek ответ viv (раскрыть)
19 января в 14:43
то что мертво - умереть не может
ATG
ATG
19 января в 13:15
В общем как сказал Мостовой : это позор 12 клубов в стране
neukomm
neukomm ответ Правдин Семён (раскрыть)
19 января в 12:19
Уфа - ЦСКА. Билет стоил 300 рублей. Это неподъемная сумма?
neukomm
neukomm ответ viv (раскрыть)
19 января в 12:17
Да нет его в регионах, вашего футбола, НЕ-ТУ. Я на Уфу хожу, и сколько там на трибунах? 3 тысячи "болельщиков". В миллионом городе, столице республики. А в Тамбове? Ах да, он же в Саранске играет((. Смешная шутка, да?! А Сочи, а Тула, а... Что говорить, если на матчи ЦСКА или Динамо полный стадион бывает только на дерби. А обычно это 10-15 тысяч. Чумовая посещаемость. А мы тут про "регионы" говорим.
andrefino13
andrefino13
19 января в 11:42
А перейти на весна осень не судьба?
valt134
valt134
19 января в 06:01
Сцуко... Узнаю Рашку...
шацк
шацк
19 января в 00:45
Бред! Надо расширять, а не сокращать.
петр сидоров
петр сидоров
18 января в 23:53
через два-три года вас самих будет тошнит друг от друга,но чем быстрее вы нажретесь тем лучше
Хиромант
Хиромант
18 января в 23:28
"Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!"
Знакомая поговорка?
Так вот, раз уже футбольные воротилы диктуют свои условия руководству РПЛ и нас, болельщиков, ни во что не ставят.... - Дайте им карт-бланш! Пусть оставят в РПЛ 4 команды, пусть они играют как хотят! Хоть в 18 кругов на одном и том же стадионе, мы (болельщики) им и на хрен не нужны, они кое-кому, на кое-каких каналах, за большие бабки будут показывать кое-что, ("подобие игры под названием футбол")!
Но после 4-5 очных встреч в течение месяца команды так "настохерят" друг другу, что сами попросят увеличить лигу.
Правдин Семён
Правдин Семён
18 января в 23:20
Я за то,чтобы населению подняли доходы. От этого вырастет уровень жизни>>люди станут посещать больше мероприятий, в том числе футбол>>вырастет посещаемость и самоокупаемость клубов,цены на ТВ трансляции >>не нужно будет сокращать РПЛ.
Если этого не будет ,сократить РПЛ необходимо. Чтобы сократить коррупцию и поднять уровень чемпионата.
steelhead
steelhead
18 января в 23:00
да и ............ с ним. с этим РПЛ.
viv
viv ответ mars6791 (раскрыть)
18 января в 22:59
сокращение РПЛ до 12 клубов убьёт футбол в регионах.
neukomm
neukomm ответ Трезвый повар (раскрыть)
18 января в 22:45
Болельщики в регионах! АХАХАХАХА! Сами "болельщики" не горят желанием посещать матчи РПЛ. Только глянуть статистику посещения - ладно если тыщ пять наберется - уже становится понятно, что большинству пох.. на клуб в свое регионе: Уфа, прости Господи, Тамбов, Тула, Химки... Продолжать?
АлексАлекс
АлексАлекс
18 января в 22:23, ред.
Недавно только обсуждали расширение чемпионата до 18 команд, а теперь говорят про сокращение до 12 команд. А если бы тогда до 18 расширили, сейчас бы что говорили?

zamsb
zamsb
18 января в 22:19
Ну раз уж сказали "А", тогда нужно сказать и "Б", т.е. поступить более кардинально. Установить, что в регулярном первенстве РПЛ могут принимать участие только клубы в которых финансирование из бюджета государства или компаний, где основной пакет акций принадлежит государству, должно равняться 0. То есть отсечь "Газпром", "Лукойл", РЖД от управления клубами. Где-то в низших лигах им можно разрешить содержать команды, а вот на уровне РПЛ ни в коем случае. Тогда и будет более менее равная борьба в чемпионате и клубы будут сами решать нужны ли им легионеры (потянут или не потянут финансово). Ну и исходя из количества команд, которые будут соответствовать этим требованиям и принимать решение о количестве команд и формате первенства.
ZA POROGA
ZA POROGA
18 января в 21:55
"С другой стороны - самая большая страна в мире ..."
по площади ) с плотностью населения -8,57 чел/км².
Являясь де-юре самым большим государственным образованием в мире, де-факто Россия находится лишь на пятом месте по величине эффективной, то есть мало-мальски пригодной для жизни, территории...
по населению -9 , уступает Бангладеш и Нигерии...
по ВВП на душу населения - 64 , опережает Маврикий ..
так в чем - самая большая ???
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 января в 21:17, ред.
Может проще увеличить гос. финансирование слабых клубов и убрать лимит? или разделить лигу на две конференции как это делают в больших странах например в США? но это слишком просто, лучше придумывать велосипед.
Если раньше ссылались на отсутствие инфраструктуры , то щас на это грех жаловаться благодаря наследию ЧМ.
Но почему то такие клубы как Крылья Советов, Балтика, Мордовия, Ротор, Нижний Новгород занимаются только выживаем со своими хорошими стадионами.
pomor 445
pomor 445
18 января в 21:04, ред.
Реформа продиктована необходимостью повышения собственных доходов клубов, чтобы максимально сократить бюджетное финансирование. Понятно, что клубы, питающиеся из региональных и местных бюджетов, умрут, но останется здоровая часть, способная стать источником роста самодостаточного по настоящему профессионального футбола. Без этой реформы бюджетный футбол умрёт всё равно, а остальной остановится в развитии окончательно. И не забывайте, что бюджетный футбол останется, просто он будет, как и полагается, называться любительским.
Рубцовский
Рубцовский
18 января в 20:41
А мне идея нравится. Плотность команд в турнирной таблице будет больше, проходных матчей меньше, в конце сезона не будет немотивированных команд.
nactux
nactux
18 января в 19:56
убрать 4 команды из масквы и МО и вся страна будет рада!!!
ildar_3871
ildar_3871
18 января в 19:50
Какая глупость !
RamonCSKA
RamonCSKA
18 января в 19:48
А толку то?
Получается у кого форма оптимальная выпадетна финальную часть , тот и победил
протон1
протон1
18 января в 19:28
не знаю что там решают. я думаю половина чемпионата это клубы сброд. половина клубов считались бы что на верхних позициях в европе дворовыми командами
jjwjyb5c7m4k
jjwjyb5c7m4k
18 января в 19:21
Левое полушарие понимает и поддерживает, эту лепнину. Правая нет.
Хиромант
Хиромант
18 января в 19:08
- Это какой же "П......", простите, "Умник" до этого додумался?!!! Мы, (болельщики) этого явно не узнаем, но разгребать всё это придется нам с вами, простым болельщикам своих клубов.

- Кому это выгодно? Ну ясно, кому... Исключить все длинные перелёты по нашей "Великой" и "Необъятной" России (..."экономика должна быть экономной",.. "мать её"!!!)

- Плюсы от такой реформы (по мнению экспертов): большее количество "Топовых матчей". Типа "Спартак" и "Зенит" будут играть в чемпе не 2 игры за сезон, а 6-8, и народ попрет на стадионы, и мы все "кроме болельщиков!" будем в шоколаде! Да, забыли сказать, ещё "попрет" рейтинг "Ваших телеканалов"!!!

- Минусы от такой реформы ( по-моему мнению): Чемпионат России по футболу - превратится в чемпионат по футболу двух столиц, и пары-тройки городов, где к ЧМ-2018 успели понастроить современные стадионы. А как же быть с ОСТАЛЬНОЙ РОССИЕЙ???

- А теперь, уважаемые господа специалисты, придумавшие это "чудо", объясните мне: как увеличение количества матчей с 2-х до 4-х (или, как говорят, до 6-8 ) между Зенитом и Спартаком, Зенитом и ЦСКА, ЦСКА и Спартаком и т.п. поспособствует росту проф. мастерства футболистов, популяризации футбола во всей России (а не только в Москве, Питере и Краснодаре), усилит сборную России, и поспособствует взращиванию из молодых юных талантов - мастеров футбола.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ stachel (раскрыть)
18 января в 18:44
Только вот Шотландию за 1 день можно объехать, а Россию за месяц не объедешь. Нужно учитывать нашу географию.. Урал, Сибирь и дальний Восток сразу отрежутся от большого футбола. Да и юг потеряет ряд команд. А я, как представитель юга, этому не рад.
У нас свой путь должен быть. И он не в уменьшении количества команд. Останемся при своих мнениях.
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