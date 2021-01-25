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Слуцкий: «Сайто не нужно готовиться к сезону, ему нужно отдыхать»

25 января 2021, 10:57

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги товарищеского матча с «Сочи» (3:2) и сборов в целом, а также оценил новичка команды Мицуки Сайто.

В первом тайме и у них, и у нас в первом тайме играл прообраз стартового состава на данный момент. Первый тайм вышел богатым на события, и счет 1:2, и грубые индивидуальные ошибки, и большое количество моментов, которые мы не реализовали. Один Деспотович наверно мог в первом тайме оформлять хет-трик. То есть такой хороший качественный спарринг. Не всегда такой встретишь на сборах. Я думаю, что у команд Российской Премьер-лиги, учитывая, что они хорошо друг друга знают, все равно есть внутренне противоборство, которого нет в товарищеских матчах с иностранными командами. Во втором тайме уже было сделано большое количество замен, в том числе у нас и у соперника. Второй тайм мы уже играли, считаю, с достаточно ощутимым преимуществом. В целом, выигрывать приятно всегда, но, повторюсь, наверно результат не является основополагающим на сборах.

Мицуки Сайто подтверждает ровно все то, что мы про него знаем. Ему не нужно готовиться к сезону, ему нужно отдыхать, потому что с февраля по декабрь он провел 35 полноценных матчей по 90 минут, поэтому скорее должны его правильно подвести и не очень много давать ему тренировочной нагрузки. Что касается Костюкова и Грицаенко, то Костюков сегодня не смог принять участие в матче из-за небольшого повреждения. Грицаенко в двух играх, которых играл, каких-то серьезных ошибок не совершал.

Да, хороший сбор. Сбор всегда можно оценивать по двум составляющим. Первое — не вмешалась ли погода, не срывались ли из-за нее занятия, и здесь у нас на первом сборе все было хорошо. Второе — количество травмированных игроков и игроков, которые выбывали на какое-то количество дней. Мы понимали изначально, что ни Меркулов, ни Бакаев не будут у нас работать в общей группе на первом сборе, среди остальных большого количества травм нам удалось избежать.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
25 января в 12:15
Зная японский менталитет и заряженность на работу , скажу , что японцы ответят так - отдыхать от любимого занятия.... )))) ? Вот бы Слуцкий это усвоил .
Leha-ha50
Leha-ha50
25 января в 11:12
Вылет Рубину не грозит, так что команда будет играть в свое удовольствие и еще попортит нервишки многим, а может даже и в ЕК попадут. Состав вполне боеспособный, молодежь окрепла, так что можно ждать продвижение команды на верхние этажи таблицы.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
25 января в 11:05
Какой то самурай необычный.
Gahi
Gahi
25 января в 10:59
Работать нужно и похать чтобы был хороший результат. Удачи
shlomo
shlomo
25 января в 10:59
Ну тренеру всегда виднее что делать
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