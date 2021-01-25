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Глушаков: «Главная моя цель в „Химках“ — помочь команде»

25 января 2021, 11:08

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о решении перейти в подмосковный клуб.

Знал о том, что «Химки» молоды и только что вышли в Премьер-Лигу. Задор был, но опыта и результатов не хватало. Отсюда 2:7 от «Краснодара» и некоторые другие печальные матчи. Однако у меня были свои цели, главная из которых — помочь команде. Вот, помогаю, чем могу.

Ясно, что при взгляде на турнирную таблицу сюжеты рисовались разные. Но пообщался с тренером, расспросил, как и что, принял предложение. Ведь и «Ахмат», когда я за него выступал, побывал на последнем месте. Ничего, спасся, набрал в конце сезона неплохой ход. Так что я понимал, какие задачи и цели ждут меня в «Химках».

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Все комментарии
cska1948
cska1948
25 января в 15:42
Не Глушаков, а "Скорая помощь"! Ахмат спас, теперь Химки спасает!
ermak6848
ermak6848
25 января в 13:12
Цель - одна остаться в лиге...
SHMEL
SHMEL
25 января в 12:09
Лично мне за Химками сейчас интересно наблюдать, эдакий сплав опыта и молодости при достойном, сильном тренере привившем команде азарт к игре и стремление к победам, а не только отбывание номера на поле как всякие Тамбовы.
ДСА
ДСА
25 января в 11:23
Главная цель - заработать миллион!
sv_1969
sv_1969
25 января в 11:13
Ну это норм цель!
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