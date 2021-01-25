Глушаков: «Главная моя цель в „Химках“ — помочь команде»

Полузащитник «Химок» рассказал о решении перейти в подмосковный клуб.

Знал о том, что «Химки» молоды и только что вышли в Премьер-Лигу. Задор был, но опыта и результатов не хватало. Отсюда 2:7 от «Краснодара» и некоторые другие печальные матчи. Однако у меня были свои цели, главная из которых — помочь команде. Вот, помогаю, чем могу.

Ясно, что при взгляде на турнирную таблицу сюжеты рисовались разные. Но пообщался с тренером, расспросил, как и что, принял предложение. Ведь и «Ахмат», когда я за него выступал, побывал на последнем месте. Ничего, спасся, набрал в конце сезона неплохой ход. Так что я понимал, какие задачи и цели ждут меня в «Химках».