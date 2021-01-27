ГлавнаяНовости

Панюков: «Погребняк — местный Ибрагимович»

27 января 2021, 11:17

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о влиянии форварда Павла Погребняка на екатеринбургскую команду.

Сборы — это нудно, скучно, но нужно, а для меня сейчас и они в удовольствие. Заотдыхался из-за травмы, соскучился. Готов по 3-4 раза в день тренироваться. Наслаждаюсь — правда, поскорее хочется играть, забивать, получать эмоции от футбола. Жду 20 февраля, чтобы на морозе сыграть на Кубок в Уфе. Я без иронии, действительно жду.

Погребняка подписали из-за моей травмы? Не знаю, возможно. У меня такое вообще впервые, обычно всякие надрывы обходили.

Паша — очень опытный игрок, с такой прекрасной карьерой. В 37 лет он в полном порядке. Местный Ибрагимович. Отлично бегает, держит все нагрузки. С такой экологией до 30 бы добегать, а он пашет вместе со всеми.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1-я конная
1-я конная
27 января в 17:20
Чуть-чуть не верно. Не Ибрагимович, а Поленович. Паша Деревянко
112910415
112910415
27 января в 13:08
обидно это для оригинала, не надо так говорить
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 января в 12:25
Где-то в Италии: "Ибрагимович - местный Погребняк"
galem72
galem72
27 января в 11:52, ред.
"...отлично бегает, держит все нагрузки...он пашет вместе со всеми..."

Превосходные "футбольные" качества по мнению рпл'овского ноунейма! Поэтому так они и играют...

Ибра в свои ветеранские года гоняет по топ-клубам Европы, забивает пачками голы, решает исходы матчей, делится опытом с игроками. Где здесь что-то общее с погребом из Урала? ))
ermak6848
ermak6848
27 января в 11:31
В розовых очках можно разглядеть кого - хочешь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 января в 11:29
Смешное сравнение!
makkie
makkie
27 января в 11:28
Ээ-э, занято!
Российский Ибрагимович - это Илья Кутепов, прошу не путать 😂
R0100V
R0100V
27 января в 11:27
На мастера художественного свиста Панюков явно не тянет
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
27 января в 11:23
Ах-ха-ха...Ибра в 39 за 8 матчей 12 голов наколотил, а от Паши один-два раза за сезон мяч может удачно отскочить))..а просто побегать люди и в 60 выходят.
beefs
beefs
27 января в 11:18
хорошее сравнение и, возможно, верное...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100