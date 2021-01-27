Панюков: «Погребняк — местный Ибрагимович»

Нападающий «Урала» рассказал о влиянии форварда на екатеринбургскую команду.

Сборы — это нудно, скучно, но нужно, а для меня сейчас и они в удовольствие. Заотдыхался из-за травмы, соскучился. Готов по 3-4 раза в день тренироваться. Наслаждаюсь — правда, поскорее хочется играть, забивать, получать эмоции от футбола. Жду 20 февраля, чтобы на морозе сыграть на Кубок в Уфе. Я без иронии, действительно жду.

Погребняка подписали из-за моей травмы? Не знаю, возможно. У меня такое вообще впервые, обычно всякие надрывы обходили.

Паша — очень опытный игрок, с такой прекрасной карьерой. В 37 лет он в полном порядке. Местный Ибрагимович. Отлично бегает, держит все нагрузки. С такой экологией до 30 бы добегать, а он пашет вместе со всеми.