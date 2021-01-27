Панюков: «Сокращение РПЛ? Мне кажется, это глупость»

Нападающий «Урала» поделился мнением о возможном сокращении РПЛ .

Мне кажется, это глупость. Не понимаю, зачем это делать в такой огромной стране. Если сократить 4 команды, то уровень резко взлетит? Я думаю, нет.

Нужно реагировать на происходящее в еврокубках? Им виднее, но мне крайне не нравится эта идея. Не этими методами нужно поднимать уровень.