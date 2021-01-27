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Панюков: «Сокращение РПЛ? Мне кажется, это глупость»

27 января 2021, 11:56

Нападающий «Урала» Андрей Панюков поделился мнением о возможном сокращении РПЛ.

Мне кажется, это глупость. Не понимаю, зачем это делать в такой огромной стране. Если сократить 4 команды, то уровень резко взлетит? Я думаю, нет.

Нужно реагировать на происходящее в еврокубках? Им виднее, но мне крайне не нравится эта идея. Не этими методами нужно поднимать уровень.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 января в 12:46
Так не сливайте "Зениту" с огромной разницей и интенсивность, пусть не в разы, но немного увеличится.
R0100V
R0100V
27 января в 12:21
Можно даже без "кажется"
ДСА
ДСА
27 января в 12:14
Уралу сокращение представляет явную угрозу.
Василий 50
Василий 50
27 января в 12:04
Сократить нужно до 8-10 команд.
И урезать зарплату всяким Панюковым.
Такие как он получают в Европе рядовую зарплату.
А все потому, что не содержатся за счет бюджета.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 января в 12:01
Глупость это то, что ты в эфире.
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