Роша: «Тедеско называет меня Педрито»

Нападающий «Спартака» рассказал, как его называют партнеры по команде. Также футболист затронул тему кулинарного мастерства своей матери.

В «Спартаке» я Педро или Роша, тренер говорит Педрито, а для родителей — только Педро.

Кстати, моя мама долгое время работала поваром в гостинице или на банкетах, готовила бразильские блюда – например, известную всем фейжоаду (блюдо из мяса и фасоли). Но главная её фишка – традиционная для наших мест мукека, такое рагу из морепродуктов. Готовке мама пыталась научить и меня, но это вообще не моё — возможно, потому что я никогда не жил один.

Поэтому, когда приехал в Москву в 2017 году, ходил в Cafe Brazil, которое потом закрылось. Слышал про ресторан Lars Vegans, но пока не посещал.