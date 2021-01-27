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Роша: «Тедеско называет меня Педрито»

27 января 2021, 09:13

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал, как его называют партнеры по команде. Также футболист затронул тему кулинарного мастерства своей матери.

В «Спартаке» я Педро или Роша, тренер говорит Педрито, а для родителей — только Педро.

Кстати, моя мама долгое время работала поваром в гостинице или на банкетах, готовила бразильские блюда – например, известную всем фейжоаду (блюдо из мяса и фасоли). Но главная её фишка – традиционная для наших мест мукека, такое рагу из морепродуктов. Готовке мама пыталась научить и меня, но это вообще не моё — возможно, потому что я никогда не жил один.

Поэтому, когда приехал в Москву в 2017 году, ходил в Cafe Brazil, которое потом закрылось. Слышал про ресторан Lars Vegans, но пока не посещал.

Ранее Педро Роша сравнил двух тренеровМассимо Карреру и Доменико Тедеско.

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Все комментарии
Террпсихора
Террпсихора
27 января в 15:23
Жаль Глушакова нет, было бы у Тедеско два Педритто.
альсато
альсато
27 января в 14:30
)))) а Тедеско, хоть и немЧУРА, а с юмором!))))
За адекватность
За адекватность
27 января в 14:04
Ну и ладушки.
Михалыч 75
Михалыч 75
27 января в 12:26
тот случай , когда лучше промолчать
makkie
makkie
27 января в 11:49
Педрито - этот тот, кто привёз Рошу в Спартак.
Это ж надо было такую сделку провернуть за 12 млн евро, с ума сойти!
leopit
leopit
27 января в 10:21
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    27 января в 10:18
    Ну, Педрито так Педрито...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    27 января в 10:11
    Из интервью конечно выделили самое важное и нужное .
    Ахахаха.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 января в 09:31
    Наверно подходящее имя
    sv_1969
    sv_1969 ответ breezcool (раскрыть)
    27 января в 09:29
      Faustello
      Faustello
      27 января в 09:27, ред.
      Азаза, Тедеско всех в Спартаке так называет и ещё двоих в Зените)))
      breezcool
      breezcool
      27 января в 09:21
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        27 января в 09:19
        В России это оскорбление.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        27 января в 09:18
        Про кликуху лучше бы промолчал. Но теперь поздно, прилипнет навсегда.
        ОПС
        ОПС
        27 января в 09:15
        Как то не очень красиво получается.
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