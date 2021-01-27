Кокорин обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий Александр Кокорин, перешедший из «Спартака» в «Фиорентину», записал обращение к болельщикам красно-белых.
Спасибо, что приняли тепло в команду, несмотря на то, что раньше я играл в командах-соперниках. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях.
🎙 «Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021
Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку 🙏
Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6