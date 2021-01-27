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Кокорин обратился к болельщикам «Спартака»

27 января 2021, 12:06

Нападающий Александр Кокорин, перешедший из «Спартака» в «Фиорентину», записал обращение к болельщикам красно-белых.

Спасибо, что приняли тепло в команду, несмотря на то, что раньше я играл в командах-соперниках. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях.

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Все комментарии
mortid
mortid
вчера в 07:44
Все говорят лучший Дзюба, а в Европу едет Кокорин :D
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
27 января в 15:24
    Aris
    Aris
    27 января в 15:16
    Вместо футбола целая команда прыгает вокруг симулянта!
    112910415
    112910415
    27 января в 13:17
    спартаковца продали ... жалко !
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    27 января в 13:00
    Опыт шланговать он получил неплохой)
    Супервайзер
    Супервайзер
    27 января в 12:11
    Удачи в новом клубе!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 января в 12:10
    Болельщики в нём разочаровались
    1bear
    1bear
    27 января в 12:10
    какой же он спартаковец???
    КЭТиК
    КЭТиК
    27 января в 12:10
    Спартак тоже доволен: заработали на перепродаже.
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