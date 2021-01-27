Кокорин обратился к болельщикам «Спартака»

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27 января 2021, 12:06

Нападающий , перешедший из «Спартака» в «Фиорентину», записал обращение к болельщикам красно-белых.

Спасибо, что приняли тепло в команду, несмотря на то, что раньше я играл в командах-соперниках. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях.