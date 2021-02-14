Сульшер признался, что следит за Холандом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что внимательно следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
У него точно будет отличная карьера в клубе и сборной. Он отлично проявляет себя за «Боруссию», посмотрим, где он будет дальше.
Как его соотечественник и человек, который работал с ним, я радуюсь его успехам.
Куда он может перейти? Тут я не буду ничего говорить, просто пожелаю удачи. Выбирать ему.
Ранее Холандом интересовался «Манчестер Сити».
Ну и второй фактор, который имеет значение, увы, но от этого никуда не деться, сколько предложат Холанду, следящие за Холандом...
Ну и второй фактор, который имеет значение, увы, но от этого никуда не деться, сколько предложат Холанду, следящие за Холандом...