Сульшер признался, что следит за Холандом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признался, что внимательно следит за нападающим дортмундской «Боруссии» .

У него точно будет отличная карьера в клубе и сборной. Он отлично проявляет себя за «Боруссию», посмотрим, где он будет дальше.

Как его соотечественник и человек, который работал с ним, я радуюсь его успехам.

Куда он может перейти? Тут я не буду ничего говорить, просто пожелаю удачи. Выбирать ему.