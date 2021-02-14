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Сульшер признался, что следит за Холандом

14 февраля 2021, 14:01

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер признался, что внимательно следит за нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

У него точно будет отличная карьера в клубе и сборной. Он отлично проявляет себя за «Боруссию», посмотрим, где он будет дальше.

Как его соотечественник и человек, который работал с ним, я радуюсь его успехам.

Куда он может перейти? Тут я не буду ничего говорить, просто пожелаю удачи. Выбирать ему.

Ранее Холандом интересовался «Манчестер Сити».

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Все комментарии
hoper
hoper
14 февраля в 16:36
А может и сдуться норвежец.В его годы такое внимание и такие деньги могут сыграть злую шутку.И примеров тому к сожалению великое множество
КЭТиК
КЭТиК
14 февраля в 14:33
Многие хотят этого игрока.
particular
particular
14 февраля в 14:20
Так неожиданно... Информация о признании как гром среди ясного неба 😉
Q-J-G
Q-J-G
14 февраля в 14:10
Многие следят за Холандом... Немаловажное значение в дальнейшей футбольной карьере Холанда имеет и тот факт, за кем следит Холанд... Профессиональный уровень этого талантливого игрока позволяет ему выбирать, в каком топ-чемпионате играть, в какой топ-команде играть...
Ну и второй фактор, который имеет значение, увы, но от этого никуда не деться, сколько предложат Холанду, следящие за Холандом...
vastudio
vastudio
14 февраля в 14:06
Надо за слежку в полицию заяву накатать)
beefs
beefs
14 февраля в 14:03
чего следить, покупай пока есть возможность...
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