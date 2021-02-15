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Ганчаренко оценил новичков ЦСКА Бохинена и Рондона

15 февраля 2021, 17:22

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал переходы в московский клуб полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.

Бохинен попадает в ту нашу трансферную политику, когда мы говорим, что берем молодых и перспективных до определенного возраста. При этом, если касаться Рондона, мы немножко разбавляли эту трансферную политику, чтобы команду сделать немного старше. Бохинен хорошо видит поле, хорошие стандартные положения, может действовать нестандартно. Рост, который нам надо поднять при стандартных положениях в атаке и в обороне. Хорошие лидерские качества, что тоже немаловажно для нас. Человек с лидерскими качествами может очень хорошо играть под давлением. По многими параметрам он нам очень хорошо подходил.

Рондон в представлении не нуждается. Все российские болельщики его хорошо знают. Год назад он имел предложение от «Манчестер Юнайтед». Так получилось, что с китайской стороной не смогли договориться. К счастью для нас, он оказался в ЦСКА. С уходом Гайча мы нуждались в таком форварде. Нам нужен такого плана нападающий: высокий, который хорошо может работать спиной к воротам соперника, который обладает опытом, который может завершать атаки. Потому, как мы играем в атаке, нам нужен игрок, который может оказать давление в штрафной площади. Со всех сторон считаем, что он нам очень хорошо подходит. Надо быстрее его внедрить в состав, чтобы он набрал форму и начал приносить нам результат.

Если Бохинен тренировался и достаточно неплохо готов, то Рондон после отъезда из Китая занимался самостоятельно. Ему надо словить игровой ритм. Сейчас он отстает от команды в плане подготовки, но за счет опыта, надеюсь, подготовим его, может быть, не к кубковому матчу, но по крайней мере к матчу с «Локомотивом».

Ранее свой трансфер в ЦСКА прокомментировал Саломон Рондон.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
15 февраля в 20:01
Бистрович и Бийол тоже попадали под молодых и перспективных..
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 18:36
Новички Рондон и Бохинен сегодня уже провели первую тренировку с ЦСКА в Кампоаморе.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 февраля в 18:15
Лучше бы Цска тренера нового взял, получше бы вышло.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 18:08
Умеет Витя говорить красиво , еще бы так же тренировать умел , цены ему бы не было.
Q-J-G
Q-J-G
15 февраля в 18:05
Удачи ЦСКА и новичкам в команде - ЦСКА.
Cat01
Cat01
15 февраля в 17:32
Ждём успешный результат...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 февраля в 17:27
Ох уж эта спешка при подготовке... Рондон не готов и хотят за две недели подготовить и вписать его в состав к дерби...Ну ну...
shlomo
shlomo
15 февраля в 17:24
Ну теперь посмотрим, как ты или угробишь их, или.....
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