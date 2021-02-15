Ганчаренко оценил новичков ЦСКА Бохинена и Рондона

Главный тренер ЦСКА прокомментировал переходы в московский клуб полузащитника и нападающего .

Бохинен попадает в ту нашу трансферную политику, когда мы говорим, что берем молодых и перспективных до определенного возраста. При этом, если касаться Рондона, мы немножко разбавляли эту трансферную политику, чтобы команду сделать немного старше. Бохинен хорошо видит поле, хорошие стандартные положения, может действовать нестандартно. Рост, который нам надо поднять при стандартных положениях в атаке и в обороне. Хорошие лидерские качества, что тоже немаловажно для нас. Человек с лидерскими качествами может очень хорошо играть под давлением. По многими параметрам он нам очень хорошо подходил.

Рондон в представлении не нуждается. Все российские болельщики его хорошо знают. Год назад он имел предложение от «Манчестер Юнайтед». Так получилось, что с китайской стороной не смогли договориться. К счастью для нас, он оказался в ЦСКА . С уходом Гайча мы нуждались в таком форварде. Нам нужен такого плана нападающий: высокий, который хорошо может работать спиной к воротам соперника, который обладает опытом, который может завершать атаки. Потому, как мы играем в атаке, нам нужен игрок, который может оказать давление в штрафной площади. Со всех сторон считаем, что он нам очень хорошо подходит. Надо быстрее его внедрить в состав, чтобы он набрал форму и начал приносить нам результат.

Если Бохинен тренировался и достаточно неплохо готов, то Рондон после отъезда из Китая занимался самостоятельно. Ему надо словить игровой ритм. Сейчас он отстает от команды в плане подготовки, но за счет опыта, надеюсь, подготовим его, может быть, не к кубковому матчу, но по крайней мере к матчу с «Локомотивом».