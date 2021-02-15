Пономарев: «Бохинен может и не заиграть в РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход полузащитника Эмиля Бохинена в московский клуб.
Сейчас Эмилю 21 год, и такой долгий контракт в перспективе может быть и хорош. Скорее всего, ЦСКА следил за ним. Очевидно, что Гинеру докладывали, и он видел нарезку. Одно дело нарезку посмотреть, а другое — увидеть воочию.
Агенты пихают игроков, чтобы заработать денег. И получается так, что клубы покупают игроков вслепую. Современные технологии позволяют сделать так, что на нарезке ты играешь лучше, чем Пеле. Нужно смотреть игры инкогнито, ездить по стране, как раньше это делали. А сейчас покупают по нарезке — ЦСКА часто на этом обжигался. Бохинен может и не заиграть в РПЛ. Трансфер норвежца — это палка о двух концах.