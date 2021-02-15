ГлавнаяНовости

Пономарев: «Бохинен может и не заиграть в РПЛ»

15 февраля 2021, 15:32

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход полузащитника Эмиля Бохинена в московский клуб.

Сейчас Эмилю 21 год, и такой долгий контракт в перспективе может быть и хорош. Скорее всего, ЦСКА следил за ним. Очевидно, что Гинеру докладывали, и он видел нарезку. Одно дело нарезку посмотреть, а другое — увидеть воочию.

Агенты пихают игроков, чтобы заработать денег. И получается так, что клубы покупают игроков вслепую. Современные технологии позволяют сделать так, что на нарезке ты играешь лучше, чем Пеле. Нужно смотреть игры инкогнито, ездить по стране, как раньше это делали. А сейчас покупают по нарезке — ЦСКА часто на этом обжигался. Бохинен может и не заиграть в РПЛ. Трансфер норвежца — это палка о двух концах.

Все новости
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии9
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии14
Черевченко: «Встреча была боевой, очки нужны как „Ротору“, так и „Химкам“»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
15 февраля в 19:11
Владимир Пономарев, любой трансфер это палка о двух концах.
Так про любого игрока можно заявить.
Накир
Накир
15 февраля в 16:57
Может быть все...это же Россия...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 февраля в 16:40, ред.
Если судить по нарезкам, у парня отличная левая нога. Он делает неплохие кроссы (в случае ЦСКА - в направлении "на Марио"), неплохо начинает атаки. Также обладает неплохим ударом и чистым отбором. Буду рад, если он заберет у Облякова стандарты. Но это по нарезкам, а как он проявит себя в РПЛ - время покажет. Но очевидно то, что помочь ЦСКА прямо сейчас с мега-задачей победы в РПЛ он вряд ли способен. Это скорее игрок "на вырост". У него есть неплохие задатки, но РПЛ - довольно жесткая в плане борьбы лига и как он себя тут покажет еще неизвестно. Доигрывать в этом сезоне осталось слишком мало туров чтобы он успел проявить себя прямо сейчас, тем более, не пройдя с командой предсезонки. Но интересно будет на него посмотреть. Тем более, потраченная на него сумма - это не те деньги, которые были заплачены за Гайча, и тут риск оправдан. Есть на памяти неплохие примеры норвежцев его поколения.
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 16:25
"Бохинен может и не заиграть в РПЛ." Ну такое. Условно любой пригашаемый в клуб РПЛ легионер может не заиграть или заиграть, третьего не дано. Да и не только в РПЛ. Клубов которые 100% угадывают с трансферами я думаю не существует. Селекция и поиск усиления во всех клубах процесс творческий и постоянный, если только конечно трансфер не осуществляется с единственной целью распилить энную сумму денег. Так что не знаю как покупали норвежца, по нарезке или смотрели его игры инкогнито вживую в чемпионате Норвегии.сути это особо не меняет в плане того, что либо заиграет, либо нет. Еще вопрос предоставит ли ему ВМГ шансы заиграть, потому как в центральной зоне у армейцев футболистов предостаточно, и среди них имеются, скажем так, любимчики, как минимум один точно. Вообщем время покажет, Как обычно личное мнение.
sv_1969
sv_1969
15 февраля в 15:58
Время покажет
КЭТиК
КЭТиК
15 февраля в 15:38
Раз взяли, пусть теперь с ними и мучаются.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100