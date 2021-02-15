Пономарев: «Бохинен может и не заиграть в РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход полузащитника в московский клуб.

Сейчас Эмилю 21 год, и такой долгий контракт в перспективе может быть и хорош. Скорее всего, ЦСКА следил за ним. Очевидно, что Гинеру докладывали, и он видел нарезку. Одно дело нарезку посмотреть, а другое — увидеть воочию.