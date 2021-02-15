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Отец Бохинена: «Попросил Эмиля быть аккуратнее с российскими женщинами»

15 февраля 2021, 15:55

Ларс Бохинен, отец новичка ЦСКА Эмиля Бохинена, рассказал, какие советы дал сыну после его перехода в российский клуб.

Сказал, что нужно быть сильным в психологическом плане, нужно осваивать новую культуру и учиться жить в Москве. Ну и, конечно, я попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами. В шутку, конечно. Но ему в любому случае придется учиться всему самому.

Норвежской подруги у него нет. Но это и к лучшему — он сможет посвятить все свое время выступлениям за ЦСКА и сконцентрироваться на футболе.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ dalex83 (раскрыть)
15 февраля в 23:06
Такую и близко не подпустят, там конкуренция жаркая,) Вон только если формы и кукольное лицо, как например у Норманна крали, шансы есть на дотации,)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Futurista (раскрыть)
15 февраля в 22:25
Извини дружище, я в свиных пристрастиях не разбираюсь, доверяюсь тебе целиком и полностью.
dalex83
dalex83
15 февраля в 22:24
Диана Шурыгина облизывается 😂😂😂
dalex83
dalex83
15 февраля в 22:22
Норвежской поруги у него нету, зато есть Норвежский друг 😂😂😂😂
Название гейского инцеста- Весь в отца 😂😂😂
311
311
15 февраля в 19:38
Члену не прикажешь!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 февраля в 19:06
Забыл только сказать - вперёд батьки в пекло не лезь ! Дай сначала отцу попробовать ! ))) ....Не послушал ,однако ,сын отца !!! ))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
15 февраля в 18:55
Как пелось в одной знаменитой песне. "Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом."
cska1948
cska1948
15 февраля в 18:19
Совет конечно правильный, но трудно выполнимый...
Futurista
Futurista ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
15 февраля в 17:37
makkie
makkie
15 февраля в 17:29
Там Адриано с Дорожко расстался, та наверняка обратно в Москву прикатила - охомутает зелёного Эмильку )))
Futurista
Futurista ответ За адекватность (раскрыть)
15 февраля в 17:28
И намордник)...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 февраля в 17:15
Ну все , пропадет парень, зря отец раскрыл инфу, что парень без девушки приехал, Гузеева с Сябитовой уже принялись обзванивать потенциальных невест.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
15 февраля в 17:15
Отец плохого не посоветует. Удачи Эмилю в Москве на всех фронтах)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 17:14
У отца наверное был неудачный опыт с Рускими женщинами
alexgurzan
alexgurzan ответ За адекватность (раскрыть)
15 февраля в 17:02
.
За адекватность
За адекватность
15 февраля в 16:55
"Ну и, конечно, я попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами."
asraeil
asraeil
15 февраля в 16:47
Пожелаю ему удачи!...и думаю, что все у него получится...
Ravshan878
Ravshan878
15 февраля в 16:46
Зато есть Лопырева и Бузова. и.т.д. Не сомневаюсь,найдёт Misses Russia.)
Futurista
Futurista
15 февраля в 16:31
"Норвежской подруги у него нет."...это сигнал...пропал Бохинен...Москоу невер слип...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 февраля в 16:30
Ох и оторвется паренек, вырвавшись на волю. Шутка.
Удачи парню.
Loko57
Loko57
15 февраля в 16:06
Правильно, сейчас главное сосредоточиться на карьере.
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 15:56
В общем дал наставления
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