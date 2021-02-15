Отец Бохинена: «Попросил Эмиля быть аккуратнее с российскими женщинами»

, отец новичка ЦСКА , рассказал, какие советы дал сыну после его перехода в российский клуб.

Сказал, что нужно быть сильным в психологическом плане, нужно осваивать новую культуру и учиться жить в Москве. Ну и, конечно, я попросил его быть аккуратнее с российскими женщинами. В шутку, конечно. Но ему в любому случае придется учиться всему самому.