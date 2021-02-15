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Кузнецов: «Рондон должен помочь ЦСКА в заключительной гонке за чемпионство»

15 февраля 2021, 15:49

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход в «армейский» клуб нападающего Хосе Саломона Рондона на правах аренды.

Рондон должен помочь ЦСКА в заключительной гонке за чемпионство. Другой вопрос: «Будут ли они бороться за чемпионство?» Рондон — опытный нападающий, знает Россию. Он не должен растерять свои качества. Всё зависит от формы игрока. ЦСКА изменил себе в требованиях к возрасту игроков — Рондону 31 год. Раньше брали только перспективных, кого можно продать. Сейчас видно поджало уже так, что взяли возрастного.

Работа над ошибками в трансферах? Просто не надо эти ошибки совершать. Раньше покупали бразильцев и били в точку. А сейчас вдруг неудачные покупки. И куда эти деньги ушли? В трубу выкинули. Хотя, возможно, там другие варианты. Если футболист перспективный и хорошо проявляет себя в других чемпионатах, это не значит, что он заиграет в России. Тот же Эджуке — буря в стакане. Никто не застрахован. Но когда покупаются пачками футболисты за сумасшедшие деньги, надо предъявлять покупателям. Опытные игроки — это то, что нужно сейчас ЦСКА. Люди, которые уже себя проявили, имеют зарубежный опыт. Рондон, например, в Англии играл, это совсем другой уровень.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля в 18:52, ред.
Время покажет.

Попытка не пытка.
SHMEL
SHMEL ответ sihafazatron (раскрыть)
15 февраля в 17:19
Абсолютно солидарен.
idres
idres
15 февраля в 16:49
Поможет или нет...тут бабка на двое сказала....
mihaluch
mihaluch
15 февраля в 16:15
Всё зависит от формы игрока.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 февраля в 16:02
Не факт что поможет
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 февраля в 15:57
Рондон - это то, что нужно было ЦСКА в нынешней ситуации. Наилучший из возможных вариантов для них в это трансферное окно. Уверен на 100%, что ЦСКА не пожалеет об этом.
Futurista
Futurista
15 февраля в 15:56
"Другой вопрос: «Будут ли они бороться за чемпионство?» Рондон — опытный нападающий, знает Россию."...
))...
sihafazatron
sihafazatron
15 февраля в 15:51
скептически отношусь к этому трансферу, но будем надеется на лучшее, удачи!)
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