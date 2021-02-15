Кузнецов: «Рондон должен помочь ЦСКА в заключительной гонке за чемпионство»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал переход в «армейский» клуб нападающего на правах аренды.

Рондон должен помочь ЦСКА в заключительной гонке за чемпионство. Другой вопрос: «Будут ли они бороться за чемпионство?» Рондон — опытный нападающий, знает Россию. Он не должен растерять свои качества. Всё зависит от формы игрока. ЦСКА изменил себе в требованиях к возрасту игроков — Рондону 31 год. Раньше брали только перспективных, кого можно продать. Сейчас видно поджало уже так, что взяли возрастного.