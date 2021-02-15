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«Мотивация одна — я хочу играть в футбол». Васютин — об аренде в «Юргорден»

15 февраля 2021, 21:57

Голкипер Александр Васютин рассказал, почему решил перейти из «Зенита» в шведский «Юргорден» на правах аренды.

После моего перехода из «Сарпсборга» в «Зенит» прошло уже полтора года, и за это время получилось сыграть, к сожалению, крайне мало официальных матчей в составе. Я посоветовался с близкими людьми, и мы приняли решение, что сейчас лучше уйти в аренду. Мотивация была лишь одна — я хочу играть в футбол, получать практику на поле в официальных матчах. Руководство «Зенита» идею поддержало и, после небольших переговоров, переход был совершен.

Аренда у меня на год с правом «Юргордена» на последующий полный выкуп регистрационных прав, поэтому пока сложно сказать что-то определенное. «Зенит» — это мой родной клуб, для меня огромная честь выходить на поле «Газпром Арены» и играть для петербургских болельщиков, но, повторюсь, сейчас крайне важно получать игровую практику, расти в профессиональном плане.

Было несколько вариантов для аренды в Скандинавии и Центральной Европе, но представители «Юргордена» с самого начала проявляли наибольшую заинтересованность и показали невероятный профессионализм при ведении переговоров и организации перехода. До подписания всех документов я много раз говорил по телефону с тренерами и спортивным директором шведского клуба, они рассказали, как видят наше сотрудничество и совместную работу в течение следующего сезона. В результате переговоров мы поняли, что наше видение футбола и, в частности, игры вратаря команды схожи и пожали руки.

«Юргорден» — один из самых популярных клубов в Скандинавии, играющий на современном стадионе «Теле2 Арена», который практически всегда заполнен болельщиками. Важным фактором, безусловно, стало то, что клуб базируется в Стокгольме — одном из самых красивых и комфортных для жизни городов Европы. В 2019 году «Юргорден» стал чемпионом Швеции и в этом сезоне перед командой стоит задача повторить тот успех, так что я жду интересных матчей и хочу помочь команде добиться поставленной цели!

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
16 февраля в 07:59
Стадион Теле2?)
Физручини
Физручини
16 февраля в 01:50
Непонятно зачем его забирали обратно в Зенит. Васютин отличный вратарь, может спокойно играть в любом середняке топ-5
BDA8181
BDA8181
16 февраля в 00:45
Правильно,нужно играть и работать
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 00:11
Похвальное желание,должно приветствоваться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 февраля в 22:18
Дайте Васютину поиграть!
drug01
drug01
15 февраля в 22:16
Главное не только любит футбол но и играть
STVA 1
STVA 1
15 февраля в 22:11, ред.
Молодец!Хочет играть а не протирать штаны!
Аксинья
Аксинья
15 февраля в 22:06
Когда игрок делает выбор между игрой и деньгами первый вариант невольно начинаешь уважать его. Удачи тебе парень))
beefs
beefs
15 февраля в 21:59
это лучше чем сидеть на лавке...
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